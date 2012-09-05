金价脱离近六个月高点 焦点转向欧洲央行会议

路透新加坡9月5日电---金价周三小跌,自上日触及的近六个月高点拉回,此前公布的美国经济数据疲弱,强化了市场对美国即将采取刺激行动的臆测;在此同时,投资者静待本周欧洲央行的重要会议.

0047GMT,现货金小跌0.2%至每盎司1,691.31美元,上日曾触及1,698.45美元,为近六个月来最高水准.

美国期金跌0.1%至1,693.80美元.

周二一份调查结果显示,美国制造业在上月出现三年多来最严重的萎缩,进一步表明全球经济放缓正在拖累已经十分疲弱的美国复苏.

在经济数据疲弱促使市场高度预期美国联邦储备委员会(美联储,FED)将祭出更多宽松举措之际,法国和意大利周二向欧洲央行施加更大的压力,要求ECB本周同意采取措施以降低欧元区南部成员国的举债成本.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二的黄金持仓量较上周五增加0.28%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量则减少0.30%.

现货银跌0.4%,至每盎司32.16美元,上日触及四个半月高位32.42美元.(完)

--编译 张若琪/肖群英;审校 隋芬

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