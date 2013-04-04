金价触及九个月低位 因油市和股市下跌

* 黄金下跌逾1%，和商品市场一起走软

* 金价一度跌穿1,550美元，触及去年6月来最低

* 美股下跌且朝鲜局势紧张，不见避险买需

路透纽约4月3日 - 黄金价格周三下跌至九个月低位，下滑逾1%，因油价及美股均大跌，引发所有资产下滑。

黄金一度跌至每盎司1,550美元以下，为今年来首次，因美国原油库存不断膨胀，削弱黄金作为对冲通胀工具的吸引力。

金价连续第二天大跌，因缺乏避险买盘。美国公布民间就业数据令人失望，拖累商品市场全线下跌，美股下跌逾1%。对经济的乐观情绪提振标普500指数上周四创下纪录最高收位。

“股市上涨大大削弱了对贵金属的投资兴趣。黄金反应强烈，大幅走低，可能要跌至1,400美元后才能寻获支持，”Integrated Brokerage Services LLC首席贵金属交易商Frank McGhee说。

1908 GMT，现货金跌1.2%，至每盎司1,555.89美元，稍早触及2012年6月28日来最低1,549.69美元。

黄金连续第二日劲跌，上日录得1.4%的跌幅，因全球股市不断攀升，导致避险买盘枯竭。

美国4月黄金期货跌22.30美元，结算价报每盎司1,552.80美元，路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

作为传统具避险工具，黄金对朝鲜半岛地缘政治紧张局势不断升级并没有任何反应。

美国防部长哈格尔称朝鲜是“真实且显而易见”的危险，正与中国等国协作缓和朝鲜半岛紧张局势。

对黄金投资买兴仍然疲弱，截至周二，全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD.P)的黄金持仓量减少0.7%。交易商表示，黄金上市交易基金的持仓量2月降幅创纪录，可能是对冲基金结清头寸。

现货银跌0.8%，至每盎司26.98美元，盘中触及2012年7月来最低26.72美元。

现货铂金跌2.2%，至每盎司1,534.99美元，稍早触及今年最低1,527美元。

现货钯金下滑1.6%，至每盎司751.97美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1552.80 -22.30 -1.4 1549.20 1576.40 2,083

COMEX白银期货 26.797 -0.451 -1.7 26.670 27.315 59,703

COMEX铂金期货 1539.80 -32.00 -2.0 1535.50 1574.20 110

COMEX钯金期货 755.45 -13.95 -1.8 751.75 773.95 4,095

现货金 1555.89 -19.35 -1.2 1550.55 1576.91

现货银 26.980 -0.220 -0.8 26.720 27.350

现货铂金 1534.99 -34.51 -2.2 1527.00 1572.50

现货钯金 751.97 -12.03 -1.6 754.00 770.00(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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