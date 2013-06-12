金价连续第二日下跌 市场担忧美联储刺激举措走向

调查：澳洲央行4月会议料维持利率在纪录低位不变
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)
路透新加坡6月12日 - 金价周三连续第二日下跌，因随着美国经济显现复苏迹象，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能缩减刺激计划的疑虑挥之不去。
0022GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,376.29美元，上日跌0.5%，因日本央行未公布新举措来稳定国内债市，打压股市和商品市场。
金价周二盘中一度跌至近三周低位，之后抹去部分跌幅。
美国期金几无变动，报1,376.20美元。
标准普尔周一上调美国主权债信评级展望，令投资者坚信经济强劲到足以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债规模。对作为规避通胀的黄金而言，这样的举措将损及黄金的魅力。
日本央行总裁黑田东彦称，若借款成本将来激增，央行将会考虑新的措施来平抑市场。不过周二日本央行未能祭出新举措，认为债市已稳定。
据贝莱德数据，5月黄金上市交易基金(ETF)总计净流出57亿美元，4月为87亿美元。6月前四个交易日中，总计净流出3.74亿美元。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1376.29 -2.70 -0.20 -17.81
现货银 21.69 0.08 +0.37 -28.37
现货铂金 1464.49 -15.01 -1.01 -4.59
现货钯金 748.72 -0.78 -0.10 8.20
COMEX期金 1376.20 -0.80 -0.06 -17.88 1931
COMEX期银 -- -- -- --
汇率
欧元/美元 1.3313
美元/日圆 96.20
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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3月21-27日对五家设在日本的基金经理进行的这次调查显示，受访者平均打算把模型投资组合中的股票配比提高至38.7%，高于2月时的38.5%。