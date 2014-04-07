黄金价格下滑 市场买兴疲弱

* 实货市场淡静，美国期金成交疲弱

* SPDR黄金ETF持金量减少1.8吨

* 钯金下滑，因被迫结清仓位及获利了结

路透纽约/伦敦4月7日 -黄金周一在淡静交投中下滑，在上周五就业数据引发空头回补升势后，今日市场缺乏投资兴致。金市投资人原本担心美国就业数据会远超市场预期。

美股标普500指数.SPX连挫第二日，公债收益率下滑，但金价下滑。金价通常在美股走软和美国公债收益率下跌时上涨。

在上周五金价大涨超过1%，录得三周最大单日升幅后，投资人获利了结。

美国劳工部上周五公布的数据显示，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个。3月失业率为6.7%，持于五年低位附近，预估为6.6%。

路透初步数据显示，周一成交清淡，成交量还不到8万口，较30日均值20万口低约60%。

1836 GMT，现货金跌0.4%，至每盎司1,297美元。

美国6月期金收低5.20美元，报每盎司1,298.30美元。

市场下一焦点是周三美联储将发布的上月会议记录。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量减少1.80吨，至809.18吨。

实货市场需求迟滞，因中国市场因清明节假期休市。

其他贵金属方面，现货银跌0.1%，报每盎司19.87美元，现货铂金大跌1.3%，报每盎司1,424.25美元。

现货钯金重挫2.7%，报每盎司765.20美元。交易商表示，周一的跌势迫使一些投机商结清多头头寸。

----------------------------1836GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1298.30 -5.20 -0.4 1295.80 1304.80 71,027

COMEX白银期货 19.907 -0.039 -0.2 19.775 20.015 24,140

COMEX铂金期货 1427.80 -23.10 -1.6 1426.60 1450.70 8,185

COMEX钯金期货 767.65 -23.10 -2.9 761.25 791.75 6,779

现货金 1297.00 -5.12 -0.4 1295.80 1304.19

现货银 19.870 -0.020 -0.1 19.810 20.010

现货铂金 1424.25 -19.25 -1.3 1427.50 1447.00

现货钯金 765.20 -21.30 -2.7 763.00 788.72 (完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。