金价下滑 因美元走强及油价转跌

路透纽约/伦敦12月2日 - 金价周二下滑，因美元强劲及迹象显示美国经济正从油价大跌中得益，重燃市场对美联储将在明年年中左右收紧货币政策的预期。

1952 GMT，现货金XAU=跌0.95%，报每盎司1,198.77美元，昨日大涨近4%，创去年9月以来最大单日涨幅。

美国COMEX-12月期金GCcv1GCZ4收低1.5%，报每盎司1,199.40美元。

在瑞士周日公投反对增加黄金储备的提议后，现货金一度跌至近三周低点，之后金价盘整反弹至一个月最高的1,220.99美元，因油价反弹。

“技术面来看，金价守住1,190美元区域很重要，跌穿该水准可能进一步挫至周一触及的1,140-1,150美元区间，”ActivTrades高级分析师Carlo Alberto de Casa表示。

近几个交易日，金价跟随油价跌势，因预期油价下滑会拉低通胀压力，而黄金通常被视为是对冲通胀的工具。

美元指数.DXY升至2010年来最高，受美联储官员讲话带动。

“如果经济继续增强，就有可能提前而不是推迟升息，升息对金市不利，因黄金是不生息的投资产品，”RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible表示。

亚洲买家的实货需求支撑金价，不过主要消费国中国的现货金价周二升水不到1美元。

现货银XAG=持稳，报每盎司16.42美元。现货铂金XPT=大跌2.1%，报每盎司1,211.25美元。现货钯金XPD=下滑0.6%，报每盎司798.50美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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