金价持稳 因数据显示就业市场改善及通胀疲弱

* 美国12月核心CPI升0.1%，通胀疲弱

* 选择权交易商预计金价短期内将逐步上涨

* 铂金系金属因南非很快将罢工而走强

* 关注周五美国房屋开工数据

路透纽约/伦敦1月16日 - 金价周四在连跌两日后大致收平，因数据显示美国就业市场增强，及地区制造业活动改善打压买兴。

美国12月核心消费者物价指数(CPI)小涨也令黄金对冲通胀的吸引力受压。

周四美国公布上周初请失业金人数连跌第二周，而大西洋沿岸中部地区制造业活动在12月加快。

投资人大致保持观望，现货金在12美元的窄幅区间内交投。

交易商称，黄金的波动性可能进一步下滑。

“交易商正借波动性降低卖出选择权以获得溢价，显示他们预计金价短期内将缓慢上升。”纽约商品期货交易所(COMEX)黄金选择权场内交易员Jonathan Jossen称。

2011 GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,241.99美元。

COMEX-2月期金收高1.90美元，报每盎司1,240.20美元。根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约30%。

市场密切关注美国经济数据以判断是否美联储将有经济复苏的足够依据来继续在2014年缩减购债。

美联储下一次货币政策会议将在1月28-29日。

其他贵金属中，现货银跌0.3%，报20.07美元。

现货铂金小涨0.2%，报每盎司1,425.99美元。现货钯金小升0.1%，报每盎司740.47美元。

供应忧虑支撑铂金系金属，此前南非AMCE工会组织称其成员已经投票赞成因薪资问题，下周在全球第三大铂金生产商Lonmin(LMI.L)举行罢工。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1240.20 1.90 0.2 1235.80 1244.90 97,638

COMEX白银期货 20.054 -0.080 -0.4 19.970 20.250 26,742

COMEX铂金期货 1431.50 2.90 0.2 1418.20 1437.30 6,539

COMEX钯金期货 743.90 -0.10 0.0 738.00 746.55 2,487

现货金 1241.99 0.63 0.1 1236.70 1244.80

现货银 20.070 -0.070 -0.3 20.000 20.240

现货铂金 1425.99 2.24 0.2 1420.75 1430.75

现货钯金 740.47 0.97 0.1 739.90 743.47(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。