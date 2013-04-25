压垮金价的稻草--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月25日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)要预测商品价格走势真的很难，因为商品位处价值链的最前端，它会从各种管道进入经济体里，然后存在数个月，甚至数千年，比方金属；因此商品的实际需求和库存数量不易被估算出来。

很明显地，黄金市场一定出了什么问题；当美国联准会(Ｆｅｄ)宣布第三波量化宽松，以及日本最近采取积极性的扩张货币政策时，金价不涨反跌，这是从来没见过的事。坦白说，投资黄金的理由很简单：当政府印钞票时，货币相对实质资产的价值会下跌，如不动产和商品，特别是供给有限的商品。但重点在于，量化宽松政策并不必然会带动等比例的货币供给额增加，进而导致货币的贬值。

货币供给增加的实质动力来自经济体本身，特别是对银行放款的需求。全球经济和银行放款的确略有成长，但要以此来支撑一九○○美元的黄金，似乎过于牵强。自黄金二○一一年创下天价后，至今似乎完全不需要担心通膨。

没错，我们买的许多日常用品都涨价了，但每个人的「通膨率」不同；有学龄小孩的家庭购买的物品和服务，就和单身或退休者不同。当然，城市和乡村之间也不同。

就我所处的国际金融业而言，当前的就业状况甚至比五年前还糟。同样地，现在全球就业市场趋缓，不少人退出劳动市场，一旦经济复苏，他们就会重新回到职场。再者，受雇劳工中，也有不少人嫌薪资太低，或工作不喜欢而想换跑道。换句话说，全球就业市场中，劳动供给充足，使得「薪资通膨」（薪水上涨）遥不可及；薪资不涨，就看不到全面性的物价通膨，不论各地央行如何积极刺激需求都一样。

此外，黄金投资人不但忽略全球低货币供给成长及薪资下滑的事实，还看不到库存的问题。一位观察家留意到当印度因珠宝需求强烈，成为全球最大黄金进口国时，地下金融业同时也收进大量的黄金作为抵押品，数量不明，但肯定十分惊人；一旦金价跌到抵押价位时，恐将进一步出现断头卖压。

黄金市场的最后一根稻草，或许是疲弱的铜价。铜是最大和流通最广的金属商品，主要用在工业和家用品，像马达和电线都要用到铜；铜价是当前全球经济需求的最佳指标，因为鲜少有投资人把铜当成纯粹的金融工具来炒作。雷曼兄弟危机爆发后，铜价领先金价走高；而今年二月，铜价因大幅卖压而暴跌后，金价也随之走跌。

如我一开始所说，预测商品价格是个愚蠢的游戏，这比股票还像随机漫步（random walk）；但我们要知道，许多人仅基于简单、但极具说服力的理由就陷入「买金」的狂热，还有很多不开心的人持有黄金，若金价持续下跌，这些人可能成为恐慌性卖压的来源；如若金价反弹，他们也可能逢高出脱。总之，目前全球最不受欢迎的资产──股票，最有可能受惠于金价大跌的走势，因为卖出黄金的资金，极可能流向股市。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

(整理 董永年; 审校 屈桂娟)

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