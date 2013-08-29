金价连升五日后收低 因叙利亚遭攻击忧虑缓和

* 美国第二季经济成长加速

* 美元上涨，油价下滑

* 印度考虑由银行向市民购买黄金的计划

路透纽约/伦敦8月29日 - 金价周四下跌，结束五日涨势，因美国及其盟国似乎不会在短期内向叙利亚发动军事攻击，且投资人将焦点转向美国经济增长加速及美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债规模的计划。

美国总统奥巴马周四向美国民众表示，向叙利亚进行军事攻击是符合美国民众利益，上周叙利亚总统阿萨德领导的军队被指使用毒气袭击叙利亚平民，而英国表示向叙利亚实施军事打击是合法的。不过，干预叙利亚冲突的行动看似可能被推迟，以等待联合国对叙利亚事件的调查报告完成。

美国政府报告显示，美国第二季经济增速快于预期，因出口急升，增大美联储将缩减刺激计划的可能性。

“金价下跌，因美国GDP数据好于预期及在短期内向叙利亚实施军事打击的风险下降，”Integrated Brokerage Services LLC贵金属交易部主管Frank McGhee说，“如果没有任何对叙利亚采取军事行动的具体消息，明日金市可能被大举抛售。”

在GDP数据公布后，黄金作为通胀对冲工具的吸引力下降。在周四金价下跌之前，黄金在五个交易日内累计攀升5%，因地缘政治紧张局势日益加剧，提振对黄金的避险需求。

1803 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,412美元。

金价可望连续第四周上涨，连续第二个月攀升。

美国12月期金大跌5.90美元，收报每盎司1,412.90美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

金价承压，因美国GDP数据提振美元指数上升，原油价格下跌。忧虑中东原油供应受扰一度令原油期货大涨。

印度央行消息人士向路透表示，印度考虑指示商业银行向普通市民购买黄金，且将收购来的黄金转给贵金属加工商进行再加工的计划，以抑制黄金进口并部分缓解卢比下跌的压力。

印度贸易部长Anand Sharma谈到将印度黄金储备货币化的可能性，也使金价承压。

分析师表示，尽管印度卖出黄金可能重创金价，但尚不清楚印度政府是否将推行这样激进的政策。

其他贵金属方面，现货银下跌1.3%，报每盎司24.03美元，从周三触及的三个半月高位25.08美元回落。现货铂金跌0.8%，报每盎司1,518.99美元。现货钯金下跌1.2%，报每盎司734.22美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1412.90 -5.90 -0.4 1402.10 1418.60 133,156

COMEX白银期货 24.090 -0.301 -1.2 23.660 24.415 18,232

COMEX铂金期货 1522.40 -17.70 -1.1 1518.80 1541.40 7,465

COMEX钯金期货 737.75 -8.30 -1.1 735.85 744.45 1,822

现货金 1412.00 -5.64 -0.4 1403.33 1417.91

现货银 24.030 -0.310 -1.3 23.700 24.400

现货铂金 1518.99 -11.61 -0.8 1521.50 1537.00

现货钯金 734.22 -8.78 -1.2 739.50 744.00(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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