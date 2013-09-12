调查：2014年黄金均价将较今年下滑7%

调查：英国基金经理在3月减持股票 现金配比提至四个月高位
路透伦敦3月31日 - 周五发布的一项路透月度调查显示，英国基金经理在3月减持股票，将现金配比提升至四个月高位，一些人提到担心美国总统特朗普无力兑现承诺等政治风险。
路透伦敦9月12日 - 汤森路透GFMS最新调查，2014年金价预计平均为每盎司1,350美元，比今年均价1,446美元下降7%。
中国和印度的首饰需求将在2013年下半年萎缩，不太可能吸收上市交易基金(ETF)减持的黄金。(完)
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路透3月31日 - 周五公布的路透调查显示，美国基金经理3月份青睐股票，但鉴于股指接近纪录高位，他们警告称大多数资产价格看起来高昂。
路透3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第四季向IMF报告的外汇储备中，美元占比升高，中止连三季下滑的情况，美元储备的绝对水准创纪录高位。