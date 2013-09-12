调查：2014年黄金均价将较今年下滑7%

第四季全球外汇储备中美元占比升高 中止连三季下滑--IMF

路透3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第四季向IMF报告的外汇储备中，美元占比升高，中止连三季下滑的情况，美元储备的绝对水准创纪录高位。