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国际财经 | 2013年 9月 12日 星期四 08:24 BJT

调查：2014年黄金均价将较今年下滑7%

路透伦敦9月12日 - 汤森路透GFMS最新调查，2014年金价预计平均为每盎司1,350美元，比今年均价1,446美元下降7%。

中国和印度的首饰需求将在2013年下半年萎缩，不太可能吸收上市交易基金(ETF)减持的黄金。(完)

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