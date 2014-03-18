《热点透视》市场调整尚未结束 但黄金不会重现鼎盛时期涨势

资料图片：2012年10月，在奥地利金银筛选厂Oegussa拍到的金条和黄金颗粒。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell； 编译 李爽

路透伦敦3月17日 -重要的恐惧指标在上升。黄金升至每盎司1,383美元的六个月高点。而随着市场对乌克兰局势、中国和新兴经济体形势以及全球经济成长感到愈发不安，股市和商品市场可能出现更严重的下跌。黄金或许仍会再涨点儿，但其涨势恐很快就会显示出毫不稳固。

这种疑虑始自乌克兰。俄罗斯股市今年迄今大跌17%，因投资者选择退出。在亚洲，中国整体疲软的经济数据也激发对经济下滑的担忧，而中国周六扩大人民币汇率波幅的外汇政策或许进一步打压人民币贬值。在欧洲进口需求仍疲弱之际，人民币贬值会加剧对其他新兴国家国家竞争力的担忧。

对新兴国家的信心转变意味深远。首先，新兴国家疑虑推升发达国家市场上升。目前，新兴国家经济成长趋弱产生的全球性不利影响开始冲击发达国家。上周发达国家市场摇摆不定可能预示着后市更大跌幅。

在日本，这种疑虑让决策层使日圆贬值并提振股市的努力徒劳无功。日本投资者在形势不利时期转向国内债市。日圆已冲高，日经指数跌至一个月低点。日本已然令人失望的经济可能再度受创。

西方国家股市看似也非常不稳。欧洲股市在过去两周下跌，但STOXX Europe600指数以未来12个月的获利计算的市盈率为14倍，超过11.9倍的10年均值。不过，欧洲经济成长非常缓慢，对获利构成威胁。美国标普500指数在3月7日创下纪录新高，但此后即走势震荡。

全球经济疲势和市场担忧目前看似利多黄金、日圆、瑞郎和避险债券。不过黄金不会再次迎来鼎盛时期。美国经济数据还不算糟糕。即便全球市场回落，美联储似乎不愿放慢缩减资产购买速度。

短期来看，这利空风险资产。长期而言，这意味着美元将上涨，利空黄金。即便是黄金，也不是长期无虞。(完)

(译文审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。