金价三个交易日来首次收高 受亚洲实货需求旺盛提振

* 黄金因日本央行将考虑再度放宽政策的消息而受提振

* 美联储会议记录公布后引发黄金跌势,投资者仍持谨慎态度

* 上海黄金期货成交量触及纪录高位

* 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金和趸售库存数据

路透纽约1月8日 - 金价周二上涨近1%,因亚洲实货需求旺盛且金价连跌三天后出现逢低吸纳买盘,这带动金价升至每盎司1,660美元.

交易商称,有消息称日央行将考虑在1月会议上再度放宽政策,设定2%通胀目标,以缓和通缩忧虑.这支撑了黄金作为通胀对冲工具的吸引力.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的12月会议记录显示,几名委员认为,在"远早于"2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举.在此之后,投资者人气依旧谨慎.

"如果未来几天有更多关于提前结束量化宽松政策的言论,由于金价已实质性跌破1,600美元关口,那么黄金肯定将再次测试1,625美元支撑位,"道明银行商品策略主管Bart Melek称.

数轮量化宽松政策是最近几年金价上涨的主要推动力.这一措施令美国长期利率承受下行压力并引发通胀忧虑.

Melek称,如果投资者趋于快速撤出,那些因美国财政悬崖忧虑而买入黄金的大量短线投资者可能将引发金价急跌.

1919GMT时,现货金涨0.8%,报1,660.20美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货结算价涨15.90美元,报每盎司1,662.20美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值高出约5%.

但分析师对黄金周二的涨势有疑虑.

VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称,黄金涨势似乎不会持续,因在周四欧洲央行召开月度会议前,市场气氛较为紧张.

上周金价跌至四个半月低位后,亚洲黄金买盘加剧,上海黄金交易所99.99黄金现货合约成交量周一触及纪录高位.

交易商称,上海99.99黄金较现货价格升水亦在上涨.

香港政府统计处周二公布,11月香港向中国大陆出口黄金数量为90.763吨,较前月增长91%.

其他贵金属中,现货白银涨0.9%,报30.39美元,现货铂升1.7%,至1,578.74美元,现货钯金收高0.3%,报670美元.

----------------------------1919GMT----------------------

-----------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位

当前

结算价 变动 涨跌%

成交量

COMEX黄金期货 1662.20 15.90 1.0 1646.80 1662.70

131,835

COMEX白银期货 30.465 0.383 1.3 30.085 30.590

38,769

COMEX铂金期货 1580.60 26.80 1.7 1551.10 1584.50

65

COMEX钯金期货 667.85 -2.15 -0.3 664.50 679.30

3,858

现货金 1660.20 13.56 0.8 1647.28 1661.90

现货银 30.390 0.270 0.9 30.110 30.520

现货铂金 1578.74 26.75 1.7 1554.00 1582.50

现货钯金 670.00 2.00 0.3 667.50 676.50(完)

(编译 于春红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。