金价连涨第四天 伯南克讲话提振黄金对冲通胀魅力

* 美联储主席伯南克称刺激举措带来的裨益明显,风险较小

* 金价有望创下2012年11月以来最大单日涨幅

* 市场未受高盛调降金价预估影响

路透纽约2月26日 - 金价周二连续第四个交易日收高,有望创下近四个月最大单日涨幅,因美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克为购债刺激举措辩护提振了黄金对冲通胀的魅力.

金价上涨1.3%,并在一周内首次升逾1,600美元关口,此前伯南克称,美联储决策者意识到宽松货币政策的潜在风险,但这些风险目前看似并不严重.

近期美联储官员的讲话暗示美联储可能将减少或停止资产购买,这些言论严重打压金价.受对经济的乐观情绪带动,美国股市表现相对强劲也引发了黄金抛盘.

"我认为今天黄金涨势更多是对金价短期内从近1,700美元急跌的反应,"Cabot Money Management首席投资长Rob Lutts称,该公司管理着大约5亿美元的客户资产.

Lutts称,全球各国决策者纷纷印钞以使本币贬值及各央行增加黄金购买,应在长期内支撑金价.

1813GMT时,现货金涨1.3%报1,614.71美元,有望创下2012年11月23日以来最大单日涨幅.稍早触及一周高位1,619.66美元.

美国4月期金升27.90美元,报1,614.50美元,路透初步数据显示,成交量较250日均值高出约40%.

伯南克在就半年度货币政策报告作证时称,美联储有在必要时及时撤走货币支持举措的所有工具.

伯南克在参议院金融委员会进行有讲稿的作证陈述时表示,"我们并不认为刺激举措使部分金融市场冒险意愿增强所带来的潜在成本,超过了促进经济更强劲复苏,使就业更快速增长所带来的裨益."

**高盛调降金价预估**

高盛将金价预估下调逾200美元,但金市基本未受影响.

高盛将2013年金价预估从每盎司1,810美元下调至1,600美元,指因近期金价下挫及美国实质利率上升.

市场对黄金的投资兴趣依旧寥寥,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust公布周一黄金流出量为7.8吨,为连续第四日流出.

其他贵金属中,现货白银涨0.9%,报29.28美元,现货铂金升0.4%,报1,611.24美元,现货钯金升0.2%,报734.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1614.50 27.90 1.8% -3.7%

COMEX白银期货 29.280 0.293 1.0% -3.1%

COMEX铂金期货 1615.10 -5.60 -0.4% 5.0%

COMEX钯金期货 736.35 -12.70 -1.7% 4.7%

现货金 1614.71 20.85 1.3% -3.6%

现货银 29.28 0.27 0.9% -3.4%

现货铂金 1611.24 6.74 0.4% 4.8%

现货钯金 734.50 1.28 0.2% 4.6%(完)

(编译 于春红; 审校 母红)

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