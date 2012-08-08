金价在淡静交投中小涨 市场不确定央行会否刺激经济

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 对央行行动与否的疑虑致使成交清淡
* 英国央行称没有放宽货币政策的迫切需要
* 节日季节印度黄金需求疲弱
路透纽约8月8日电---金价周三小涨,但仍陷於狭窄区间内,成交再度清淡,因投资者不确定全球主要央行是否会采取行动提振脆弱的经济.
英国央行总裁金恩表示,没有进一步放宽货币政策的迫切需要,他的讲话打压看涨投资者的信心.他们冀望全球主要央行将采取更大规模的行动.
交易商称,上周美国联邦储备委员会(FED,美联储)和欧洲央行按兵不动,令金市投资者猜测央行是会利用对金市有利的货币刺激举措,还是会暂不采取进一步行动,後者可能引发市场抛售.
美国黄金期货市场连续第三天成交淡静.美国股市和油价小涨未能推动金价进一步攀升.
"看似市场缺乏投资者乐观情绪,致使黄金走向不明.本周没有重要的经济数据公布,加之夏日假期成交清淡,这可能导致金价短期内缺乏明确的走向,"汇丰商品市场首席策略师James Steel表示.
1728 GMT,现货金价涨0.1美元,报每盎司1,613美元,从稍早跌势中反弹.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金上扬3.10美元,报1,615.90美元.
根据路透初步数据,成交量远低於30日均值.
黄金实货买需仍令人失望.
节日季节伊始,全球主要黄金消费国印度需求疲弱.农村买家持币观望,因雨季降雨不足可能影响其收入.
中国上海金交所黄金现货延期合约的成交量较7月日均成交量低近30%.
其他贵金属中,现货白银涨0.1%,报28.10美元,现货铂金跌0.61美元,至1,401.99美元,现货钯金升0.7%,报583.97美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 1615.90 3.10 0.2% 3.1%
COMEX白银期货 28.050 -0.036 -0.1% 0.5%
COMEX铂金期货 1408.80 -1.60 -0.1% 0.7%
COMEX钯金期货 587.25 -0.95 -0.2% -10.5%
现货金 1613.00 2.32 0.1% 3.1%
现货银 28.10 0.03 0.1% 1.5%
现货铂金 1401.99 -0.61 0.0% 0.6%
现货钯金 583.97 4.27 0.7% -10.5%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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