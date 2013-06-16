金价上涨 因实货需求和美股下滑

* 叙利亚地缘政治紧张局势令避险资产得益

* 标普500指数势将录得周度跌幅，因美联储刺激措施的不确定性

* 汇丰控股下调铂金和钯金的价格预估

路透纽约/伦敦6月14日 - 金价周五上涨，本周收高，因对金币和金条的需求坚韧，且美股回落提振金价。

交易商表示，中东地缘政治紧张局势升温也带动了黄金的避险吸引力。

本周金价升约0.3%，在4月中经历历来最大两日跌幅后的四周内金价有三周上涨。

1827 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,388.16美元。

COMEX-美国8月期金收高9.80美元，报每盎司1,387.60美元。

路透初步数据显示，交投相当清淡，成交量不到10万口，30日均值为22万口。

美国周五公布的数据显示6月消费者信心从六年高点回落，制造业产出在连跌两月后于5月小增，显示经济仍在温和成长的道路上。

周五公布的其他数据显示，5月趸售价格跳升，因汽油和食品价格反弹。

市场将密切关注美联储6月18-19日的货币政策会议。路透调查显示，多数分析师预计美联储将在年底前缩减购债规模，一些分析师甚至预计将早至9月就会减少购债。

美国美联储可能减少刺激措施的担忧拖累美股标普500指数.SPX本周下滑约1%。

现货银升1.2%，报每盎司22.07美元。

汇丰控股下调今明两年铂金和钯金价格预估，指因今年迄今金价大跌。

现货铂金下滑0.6%，报每盎司1,442.24美元，本周重挫4%。现货钯金小涨0.1%，报每盎司730.25美元，本周大跌3.5%。

----------------------------1827 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1387.60 9.80 0.7 1377.80 1391.80 92,819

COMEX白银期货 21.954 0.371 1.7 21.620 22.500 39,053

COMEX铂金期货 1447.40 0.30 0.0 1439.00 1462.90 11,512

COMEX钯金期货 731.70 0.65 0.1 725.10 736.30 2,793

现货金 1388.16 2.72 0.2 1378.98 1391.61

现货银 22.070 0.270 1.2 21.730 22.300

现货铂金 1442.24 -8.26 -0.6 1444.00 1461.50

现货钯金 730.25 0.75 0.1 727.25 733.75(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。