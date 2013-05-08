金价大涨超过1% 因美元下滑且实货需求强劲

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 德国工业生产意外上涨，打压美元
* 股市上涨可能影响黄金买兴
* ETF持金量降至2009年初以来最低
路透纽约/伦敦5月8日 - 黄金价格周三大涨逾1%，三个交易日内首次收高，因美元下滑以及强劲的实货黄金买盘扶助抵消黄金支持上市交易基金(ETF)持金量持续下滑的影响。
美元兑欧元大跌，提振贵金属和工业金属。德国公布，3月工业生产较前月上升1.2%，2月修正为上升0.6。路透调查预估德国3月工业生产较前月下滑0.1%。数据令欧元区短期内降息的预期降温。
香港政府统计处周二发表的数据显示，今年3月香港对中国内地的黄金总出口达223,519公斤（223.519吨），按月大增1.3倍，创出纪录新高；同时自中国内地进口黄金也按月大升1.4倍，达87,334公斤。
分析师表示，这令市场寄望未来几个月来自中国的黄金需求增加。
1929 GMT，现货金升1.3%，至每盎司1,471.16美元，为近两周最大单日百分比升幅。
昨日因股市上涨，金价下挫逾1%。
纽约商品期货交易所(COMEX)6月黄金期货升24.90美元，结算价报每盎司1,473.70美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。
但分析师表示，美股上扬可能打压黄金的避险吸引力。周三美股标普500指数.SPX扭转稍早跌势，再度刷新高位。
SPDR Gold Trust黄金持仓量减少0.42%，至2009年初以来最低的1,057.79吨。
现货银跌0.1%，报每盎司23.86美元。现货铂金升1.3%，至每盎司1,496.24元，现货钯金大涨2.1%，至692.46美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1473.70 24.90 1.7 1446.70 1475.80 144,661
COMEX白银期货 23.927 0.121 0.5 23.640 24.095 34,136
COMEX铂金期货 1504.90 23.70 1.6 1480.80 1509.00 7,541
COMEX钯金期货 698.25 17.65 2.6 681.15 699.40 3,199
现货金 1471.16 19.17 1.3 1448.28 1476.36
现货银 23.860 -0.030 -0.1 23.700 24.070
现货铂金 1496.24 18.74 1.3 1483.00 1506.50
现货钯金 692.46 13.96 2.1 683.00 696.50
(编译 李军; 审校 母红)
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