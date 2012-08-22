黄金徘徊在三个半月高位附近 受ECB采取行动臆测支撑

摩根大通等30多家企业组建联盟 合作开发区块链技术
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透新加坡8月22日电---黄金周三持稳,徘徊在逾三个月的高位附近,受有关欧洲央行(ECB)将采取行动遏制意大利和西班牙公债收益率(殖利率)的臆测支撑.
截至0019GMT,现货金几无变动,报每盎司1,637.56美元,上日触及1,641.20美元的5月初以来最高水准.
美国12月黄金期货微跌0.2%,报每盎司1,640.10美元.
媒体报导称,欧洲央行正拟定遏制西班牙和意大利借款成本计划的细节,令相关臆测甚嚣尘上,不过欧洲央行称,报导尚未采取的政策决定具有误导性.
投资者将等候今天稍晚出炉的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪录,期望从美国联邦储备委员会(美联储,FED)对第三轮量化宽松的态度中寻找线索.
现货铂金(白金)升0.2%,至每盎司1,503美元,有望录得连续第五个交易日上涨.周二现货铂金触及1,508.25美元的5月初以来最高水平.
印度孟买黄金协会主席Prithviraj Kothari称,印度9-12月需求旺季的黄金进口可能按年下降40%,受累于季风季雨量较少,结婚人数减少和金价接近纪录高位.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌/徐文焰
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路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。