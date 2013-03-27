金价小涨 受助于欧元区忧虑和美联储继续执行宽松政策的希望

* 意大利公债标售和塞浦路斯资本控制令金价承压

* 两位美联储高层官员称，将在2013年继续购债

* 黄金与标普500指数的逆向关联性为九个月最强

* 周四将公布美国实质GDP和上周初请失业金人口数据

路透纽约3月27日 - 金价周三上扬0.5%，结束三日连跌，因对欧元区的忧虑重燃，以及市场寄希望美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续执行宽松货币政策，引发黄金买盘。

黄金逆转稍早跌势，因美国股市走低，之前意大利公债标售需求疲弱，引发市场担忧欧元区的金融稳定。

塞浦路斯计划严格限制资本流动，以避免在银行重新营业后出现挤兑，这也支撑金价。

3月金价可能上涨约1.7%，受助于避险买盘再度浮现，以及寄望美联储将在较长时间内继续执行刺激政策。这将是金价在过去五个月下跌后首月上涨。

1829 GMT,现货金上涨0.5%，报每盎司1,606美元，结束三日连跌。

美国纽约商品期货交易所(COMEX)4月期金结算价上涨10.50美元，报1,606.20美元，根据路透初步数据，成交量可能较250日均值高约20%。

成交放量部分是因在周四首个4月合约交割通知日前，4月/6月合约展期。

周三，投资者青睐黄金，抛售股票，因数据显示，2月美国成屋待完成销售下降，因供应短缺。

路透数据显示，黄金黄与标普500指数的25日逆向联动指标走强至负0.5，为2012年6月以来最高。

现货银小涨0.1%，报每盎司28.73美元。

现货铂金(白金)上扬0.2%。报每盎司1,578美元。现货钯金攀升0.9%，报767美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1606.20 10.50 0.7 1590.30 1608.10 47,974

COMEX白银期货 28.612 -0.067 -0.2 28.080 28.785 43,236

COMEX铂金期货 1579.80 13.80 0.9 1567.70 1582.00 4,477

COMEX钯金期货 768.30 6.90 0.9 754.50 771.50 2,818

现货金 1606.00 7.41 0.5 1591.83 1608.00

现货银 28.730 0.020 0.1 28.140 28.800

现货铂金 1578.00 3.50 0.2 1571.00 1580.00

现货钯金 767.00 6.50 0.9 756.50 768.00(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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