金价周五下跌 因经济衰退和财政危机忧虑

* 股市下滑,金市有结清仓位卖压

* 选择权交易员预计金价跌势有限

* 关注美国财政谈判以及以色列-巴勒斯坦冲突

路透纽约11月16日电---金价周五下滑,本周录得大跌,因迹象显示全球经济成长放缓,且投资人对美国经济衰退的担忧殃及黄金对冲通胀的吸引力.

本周,金价大跌1%,在过去六周有五周收低.欧元区陷入衰退的消息、美国令人失望的经济数据以及美联储主席伯南克对楼市复苏的悲观展望都令金价承压.

美股标普500指数.SPX势将录得约六个月内最大两周跌幅,也拖累金价.对美国可能跌落财政悬崖,经济重陷衰退的担忧令所有市场承压.

2004GMT,现货金小跌0.2%,报每盎司1,712.60美元,周四触及一周低点1,704美元.

道明银行贵金属策略师在研究报告中表示,选择权方面,在执行价为1,700至1,670美元的买权有大量抛盘显示交易员预计市场不会跌得太多.

分析师表示,如果财政悬崖谈判失败和政治僵局没有解决,黄金的避险地位可能被彰显.去年对首次财政危机的极度忧虑和美国信贷评等遭下调最终导致金价在9月创下每盎司1,920.30美元的纪录高位.

中东地缘政治紧张局势升温也支撑金价,以色列和巴勒斯坦军队发射的火箭袭击升级.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货收高0.90美元,结算价报每盎司1,714.70美元.初步路透数据显示,成交量相当於30日均值.

现货银下跌1.1%,报每盎司32.22美元.

现货铂金跌0.9%,至1,555.74美元.现货钯金跌0.8%,报623.97美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1714.70 0.90 0.1 1705.60 1717.20 125,246

COMEX白银期货 32.37 -0.304 -0.9 32.015 32.680 39,696

COMEX铂金期货 1561.80 -11.50 -0.7 1546.40 1576.70 7,277

COMEX钯金期货 626.45 -4.75 -0.8 619.30 633.15 4,234

现货金 1712.60 -2.59 -0.2 1706.45 1716.90

现货银 32.220 -0.370 -1.1 32.060 32.670

现货铂金 1555.74 -13.50 -0.9 1546.50 1572.00

现货钯金 623.97 -5.25 -0.8 621.90 631.50 (完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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