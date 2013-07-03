金价上扬近1% 受助于美元下跌及避险买需

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
* 美国公布服务业报告后美元指数下跌
* 埃及和葡萄牙政治动荡提供支撑
* 周四美国独立纪念日假期，市场休市
* 投资人为周五非农就业报告做准备
路透纽约/伦敦7月3日 - 金价周三上涨近1%，因美国数据好坏不一，令美元继续承压，且埃及和葡萄牙政治动荡引发黄金避险买需。
成交清淡，在周四美国独立纪念日假期和周五非农就业报告公布前，投资人不愿大量建仓。
现货金稍早最多升1.5%，至每盎司1,259.60美元的日内高位，在1855 GMT，上涨0.93%，报1,252.91美元。
美国8月期金上涨8.5美元，收报每盎司1,251.9美元。
葡萄牙政府多位部长辞职及对希腊获取下一笔救助资金的担忧，使市场再次关注欧债问题，加上埃及局势动荡，引发一些投资人买入黄金避险。
数据显示美国经济提速且巩固对美联储今年将缩减刺激计划的预期，令金价从日内高位回落。美元指数.DXY从稍早触及的五周高位下滑。
美国6月民间部门就业岗位增幅多于预期，且最新一周初请失业金人数连续第二周下降。
其他经济略为失色。报告显示6月美国服务业增长速度为逾三年来最慢。
全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust周二黄金持仓量减少0.37%，至964.69吨，此为2009年2月以来新低。
现货银跟随金价升势，上涨2%，报每盎司19.74美元。现货铂金下跌1.6%，报每盎司1,341.75美元。现货钯金下滑0.17%，报每盎司682.72美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)