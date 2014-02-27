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国际财经 | 2014年 2月 28日 星期五 07:42 BJT

叶伦讲话后金价持稳 铂金系金属上涨

* 叶伦：不确定美国经济数据疲弱是否由严寒造成

* 乌克兰紧张局势引发一些避险需求

* Impala宣布不可抗力后，铂金系金属上涨

路透纽约/伦敦2月27日 -黄金价格周四持稳，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦没有表明近几周经济数据疲弱是否是受到严寒天气影响，而乌克兰的政治不确定性也带来一些避险需求。

铂金和钯金攀升超过1%，此前南非mpala Platinum(IMPJ.J)宣布其受罢工打击的Rustenburg矿供应合约遭遇不可抗力，供应忧虑加剧。

美联储主席叶伦在向参议院金融委员会作证时表示，美联储将警惕，确认近期美国经济疲弱迹象到底是因严寒天气，还是基本面的放缓。

不过分析师表示，美国经济整体改善以及美元强劲会在较长期内令金价承压。

1839 GMT，现货金跌0.39美元，报1,330.31美元，远低于盘中高位1,345.35美元。

COMEX-4月期金升2.70美元，结算价报每盎司1,330.70美元。路透初步数据显示，成交量同30日均值相当。

交易商表示，美元走软支撑黄金买盘。乌克兰经济和政治动荡也提振了金价。

其他贵金属方面，现货银升0.1%，报每盎司21.24美元。现货铂金涨1.3%，报每盎司1,445.24美元。现货钯金升1.5%，报每盎司739.75美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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