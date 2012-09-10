金价守住涨幅 市场预计美联储很快将祭出刺激举措

路透新加坡9月10日电---金价周一持稳,上交易日曾涨至六个半月以来的最高位,上周五公布的美国非农就业报告令人非常失望,助燃了美国联邦储备委员会(美联储,FED)很快将放松政策的预期.

0028 GMT时,现货金几无变动,报每盎司1,734.64美元,上交易日曾升至1,741.30美元,为2月29日以来的最高位.

美国期金小跌0.2%至1,737.40美元,守住了上周3%的涨幅.

美国就业增长在8月急剧放缓,给正在争取连任的奥巴马总统以打击,并为美国联邦储备委员会(FED,美联储)下周向迟滞经济注入更多资金奠定了基础.

路透对59位分析师的调查显示,美联储在9月12-13日政策会议上祭出宽松政策的机率为60%.

周日公布的数据显示,中国8月规模以上工业增加值同比增长8.9%,为39个月来的最低水平.而固定资产增长达到双位数,表明基础设施建设支出仍是经济增长的关键.

黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓周五触及7,212.5万盎司的纪录新高.

白银和铂金(白金)徘徊在上周五触及的几个月高位附近,现货银下跌0.2%,至每盎司33.60美元,接近六个月高位33.71美元;现货铂金升0.7%至每盎司1,592美元,此前升越1,600美元关口,为五个月来首见.(完)

--编译 兰秀娟/肖群英;审校 张涛

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