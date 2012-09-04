黄金连续第三日上涨 在1,700美元遇技术阻力

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 金价触及3月来高位
* 美国制造业连续第三个月萎缩
路透纽约/伦敦9月4日电---金价周二连续第三个交易日走升,因美国经济数据疲软,点燃了市场对美国联邦储备委员会(美联储,FED)祭出经济刺激新举的希望.
金价一度涨至近六个月高位1,698美元,因此前数据显示美国8月制造业放缓,但之後在逼近1,700美元的过程中遭遇技术阻力回落.
1759GMT,现货金上涨0.14%,报每盎司1,694.1美元.一些交易员称,黄金买需或许足以助其再次挑战年内高位1,790.30美元.
美国8月制造业萎缩幅度为三年多来最高,7月建筑业支出降幅为一年来最大.
投资者期待周四的欧洲央行会议与周五的美国8月非农就业报告.
不过相对强弱指标(RSI)显示,近期涨势将市场推入买超区域,周二RSI为72.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,黄金的投机性净多仓增加,而且8月上市交易基金(ETF)有大量黄金流入,使黄金持仓达到纪录高位,也都增强了投资者对黄金的偏好.
欧洲央行料於周四宣布购债计划,帮助压低西班牙和意大利公债收益率(殖利率).
分析师称,若欧洲央行或美国联邦储备委员会(美联储,FED)令人失望,都可能暂时限制金价涨势.
现货银上涨0.59%,至每盎司32.28美元,过去两周累计上涨近10%.金价的同期涨幅为3.5%.
德国商业银行称,"银价应该会受到投资者需求的额外支撑,包括ETF投资者和基金经理.我们预计到年底将达到35美元."
现货铂金(白金)升1.15%,报1,562.24美元,现货钯金涨1.64%,报637.72美元.
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 1682.40 25.30 1.5% 7.4%
COMEX白银期货 31.220 0.853 2.8% 11.8%
COMEX铂金期货 1534.30 30.60 2.0% 9.6%
COMEX钯金期货 624.85 9.95 1.6% -4.8%
现货金 1679.60 23.85 1.5% 7.4%
现货银 31.26 0.86 2.8% 12.8%
现货铂金 1529.49 28.39 1.9% 9.8%
现货钯金 623.75 8.95 1.5% -4.4%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 程琳;审校 母红
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