金价上涨 因美国预算谈判不明朗及美联储刺激措施希望

* 对美国预算谈判及欧债危机的不确定性令金价承压

* 投资人关注美联储12月11-12日货币政策会议

* 关注周二美国国际贸易和趸售销售数据

路透12月10日 - 金价周一连升三日,因投资人对美国预算危机不确定,且寄望美国联邦储备委员会(FED,美联储)将在本周发布新的刺激经济措施.

意大利总理蒙堤表示,他将在意大利2013年预算通过后辞职.这引发谁将接任的问题,因为意大利仍处于欧债危机的中心.之后对欧洲的不安情势加重,提振对黄金的避险买盘.

投资人也在美联储为期两日的货币政策会议前买入更多黄金.市场预计美联储将宣布,在9月公布的每月购买400亿美元抵押贷款支持债券基础上再购买450亿美元公债.

美国预算谈判缺乏明显进展也支撑金价.在白宫和美国众议院议长贝纳(John Boehner)办公室周一就打破"财政悬崖"僵局再度磋商后,美国总统奥巴马没有提供更多细节.

分析师表示,如果预算协议敲定,黄金和白银等避险资产可能在短期内遭到抛售.

1959 GMT,现货金升0.4%,至1,711.40美元,从周五在美国强劲就业数据公布后触及的一个月低位反弹.

金价在过去三个交易日已大涨约2%,因周五令人鼓舞的就业数据并未改变美联储将继续使用货币刺激措施提振低迷经济的看法.

纽约商品期货交易所(COMEX)-2月黄金期货结算价收升8.90美元,报1,714.40美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值低约55%.

其他贵金属方面,现货银升0.6%,报33.19美元.现货铂金上涨1.3%,报1,616.50美元;现货钯金升0.6%,至697美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1714.40 8.90 0.5 1703.30 1718.80 76,246

COMEX白银期货 33.377 0.246 0.7 33.090 33.495 22,474

COMEX铂金期货 1623.30 16.30 1.0 1607.70 1629.20 9,381

COMEX钯金期货 704.75 6.75 1.0 695.25 706.00 3,777

现货金 711.40 7.36 0.4 1703.33 1717.20

现货银 33.190 0.200 0.6 33.080 33.400

现货铂金 1616.50 21.50 1.3 1609.20 1625.00

现货钯金 697.00 4.00 0.6 697.00 702.50(完)

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