金价结束四日连跌收升 受美国一周初请失业金数据带动

* 大宗商品和美国股市上涨提振了金价

* 美国一周初请失业金人数降至四年半低位

* 以欧元计价的黄金连续第四个交易日上涨

* 市场关注:周五美国将公布生产者物价指数(PPI)

路透纽约/伦敦10月11日电---金价周四收高,追随美国股市和其他大宗商品上涨,美国一周初请失业金人数大幅下降令金价结束四日连跌走势.

分析师称,在10月前的四个月连续上涨後,黄金可能将对升势作进一步盘整.上周五金价升至11个月高位,但未能升逾1,800美元关口,引发技术性疲弱.

美国政府周四公布,上周初请失业金人数意外大幅下降3万人,降至四年半低点,对经济的乐观情绪提振了金价.黄金传统上具有通胀对冲作用.

"黄金走势与其他风险资产密切相关,任一经济数据长期表现良好,都将提振对黄金和其他风险资产的需求,"Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称.

1810GMT时,现货金涨0.3%,报每盎司1,767美元,过去四个交易日累计跌逾2%,为6月以来跌势最长的一次.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金结算价涨5.50美元,报1,770.60美元,汤森路透初步数据显示,成交量较30日均值低约40%.

以欧元计价黄金连续第四日上涨,距纪录高位只差不到1%,突显在经济具有不确定性之际,欧洲买家蜂拥买入黄金以避险.

金价与欧元一同上涨,後者未受标准普尔下调西班牙债信评等的影响.分析师称,对经济放缓的预期已被金融市场所消化.

路透对全球数百位分析师的调查显示,明年全球经济仅会稍微改善.

现货白银升0.1%,报33.99美元.

今年迄今白银一直是表现最好的贵金属,累计涨近24%,铂金升20%,黄金上扬13%,钯金下跌0.3%.

周四铂金涨0.6%,报1,676.99美元,钯金升0.1%,报646.97美元.

两个月时间内铂金价格累计涨20%,此前南非矿业工人罢工使该国多数生产设施关闭.

周三公布的路透调查显示,贵金属分析师对於铂金今年的走势前景不及三个月前调查时那样乐观,因为尽管主产国南非的供应问题对铂金价格起到提振作用,但全球经济放缓引发的需求忧虑更大,盖过了前者影响.

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位

COMEX黄金期货 1770.60 5.50 0.3 1760.20 1776.60 105,925

COMEX白银期货 34.082 -0.027 -0.1 33.815 34.380 31,329

COMEX铂金期货 1687.80 11.10 0.7 1668.90 1689.00 12

COMEX钯金期货 650.90 1.00 0.2 646.00 657.00 3,074

现货金 1767.00 5.06 0.3 1759.03 1774.70

现货银 33.990 0.020 0.1 33.800 34.330

现货铂金 1676.99 9.29 0.6 1662.75 1686.99

现货钯金 646.97 0.77 0.1 649.00 654.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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