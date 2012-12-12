金价上涨 此前美联储意外采用数字政策指引

* 美联储采用政策指引数字门槛,早于市场预期

* 美联储称维持近零利率,直至失业率下跌

* 美联储维持每月购买资产规模在850亿美元

路透纽约12月12日 - 金价周三上涨,因美国联邦储备委员会(美联储,FED)采取史无前例的举措,承诺只要失业率居高不下,将保持近零利率,消息提振了黄金对冲通胀的吸引力.

美联储下调对明年经济成长预估及通胀预估,令黄金得益.美联储推出新一轮计划来取代规模较小的,将于年底结束的刺激计划.新计划将扩大美联储资产规模.美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划．

令人意外的是,美联储还采用了作为未来货币政策指引的数字门槛,市场原本预期在明年初以前不会采取这一举措.美联储表示,只要失业率保持在6.5%之上,未来一到两年的通胀预期不超过2.5%,且较长期通胀预期仍然受控,将保持利率在接近零的水平.

分析师表示,美联储的声明对黄金有利,因为它暗示美联储将继续印钞来刺激经济.许多投资人买入黄金来对冲因此造成的通胀和经济不确定性等风险.

"美联储愈来愈关注失业率,对通胀的关注日益减弱,这需要一段时间来消化,"Merk Funds首席投资长Axel Merk说.

2009GMT,现货金升0.2%,至1,713.69美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货结算价收升8.30美元,报1,717.90美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值低约20%.

其他贵金属方面,现货银升1.7%,报33.51美元.

铂金系金属(PGMs)方面,现货铂金上涨0.1%,报1,634.74美元;现货钯金升0.9%,至695.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1717.90 8.30 0.5 1708.50 1725.00 153,765

COMEX白银期货 33.782 0.765 2.3 32.995 33.875 43,575

COMEX铂金期货 1646.40 6.40 0.4 1631.40 1647.50 13,180

COMEX钯金期货 701.15 4.35 0.6 693.20 702.00 2,753

现货金 1713.69 3.84 0.2 1708.35 1723.01

现货银 33.510 0.570 1.7 32.940 33.760

现货铂金 1634.74 1.74 0.1 1585.00 1643.50

现货钯金 695.47 5.97 0.9 695.02 698.50(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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