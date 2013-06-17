金价因美股上涨而下跌 关注美联储政策会议

* 美股上涨，因寄望美联储将继续刺激经济

* 美国市场成交清淡，成交量将为4月来最低

路透纽约/伦敦6月17日 - 金价周一在交投淡静中下跌大约0.5%，因美国股市上涨降低对黄金的避险买需，且投资人静待本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议为货币刺激计划提供暗示。

优于预期的美国零售销售和就业数据近期燃点了对美联储周三结束两天会议后可能公布缩减每月850亿美元购债进度的臆测。

标普500指数缩减早盘涨幅，但交投仍在较高水平，因交易商寄望美联储将坚持承诺支持经济复苏。

1833 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,381.95美元。

COMEX-美国8月期金收跌4.50美元，报每盎司1,383.10美元。路透初步数据显示，成交量为65,000口，30日均值为217,000口。

路透数据显示，成交量可能是4月1日来最低单日水平。

现货银跌1.1%，报每盎司21.80美元。

多数分析师预期，美联储将在年底前缩减购债规模。

汇丰控股下调今明两年铂金和钯金价格预估，指因今年迄今金价大跌。

现货铂金下滑1.1%，报每盎司1,429.74美元。现货钯金下跌2.3%，报每盎司712.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1383.10 -4.50 -0.3 1379.80 1391.40 62,109

COMEX白银期货 21.758 -0.196 -0.9 21.605 22.060 28,484

COMEX铂金期货 1434.80 -12.60 -0.9 1432.00 1454.20 9,972

COMEX钯金期货 717.85 -13.85 -1.9 713.85 733.40 3,695

现货金 1381.95 -8.25 -0.6 1381.28 1391.61

现货银 21.800 -0.240 -1.1 21.720 22.050

现货铂金 1429.74 -15.26 -1.1 1435.50 1452.25

现货钯金 712.47 -17.03 -2.3 716.00 730.04(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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