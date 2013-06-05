金价上涨 因美国民间部门就业增幅少于预期

* 市场静待周五公布的美国非农就业数据

* 印度将黄金进口税增加三分之一，至8%

* 中国从香港进口黄金从纪录高位回落

路透纽约6月5日 - 黄金价格周三涨势持续至尾盘，因美国民间部门就业增幅少于预期后，投资人寻找较安全资产。

美国企业招聘步伐迟缓压制了对美联储可能缩减每月850亿美元购债进度的臆测。

美联储的量化宽松政策扶助金价在2011年升至纪录高位。该政策将利率保持在纪录低位，驱使部份投资人寻找较安全资产，因资金较容易获得，同时，也引发通胀担忧。

1845 GMT，现货金涨0.4%，至每盎司1,399.60美元，盘中触及1,395.19美元日内低位。

COMEX-美国8月期金收高8.40美元，报每盎司1,405.60美元，高于日内低位1,395.10美元。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期。路透访问的分析师原本预估5月就业岗位将增加16.5万。

美联储将就业市场体质和持续执行超宽松货币政策连接。

周二美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示支持放缓购买资产进度，指这并不构成收紧政策。他说，调整购买资产进度可以让市场准备减少对央行举措的依赖。

周三尾盘，技术性卖盘短暂拉低COMEX期金至平盘下方，且一起推低现货金，但两者很快回升至平盘上方。

今年4月中国对香港的黄金总进口下降至125.715吨，之前一个月为223.519吨的纪录高位，尽管金价月内下跌至两年低位。

此外，印度上调黄金进口税三分之一，至8%，因印度政府寻找减少黄金需求，印度黄金进口对该国经常账赤字扩大构成威胁。

此前一日，印度央行采取行动，要求该国珠宝商只可用现金买入黄金。此举预料将降低进口，印度5月黄金进口达162吨。

其他贵金属方面，现货银升约0.9%，报每盎司22.62美元。现货铂金涨1.44%，报每盎司1,509.50美元。现货钯金上涨0.87%，报每盎司754.97美元。

---------------------------1838GMT-----------------------------

最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌

COMEX黄金期货 1398.50 1.30 0.1% -10.7%

COMEX白银期货 22.42 0.05 0.011% -99.2%

COMEX铂金期货 1510.60 19.50 1.3% 7.9%

COMEX钯金期货 756.45 5.40 0.7% 15.3%

现货金 1401.10 2.06 0.1% -10.4%

现货银 22.49 0.04 0.2% -18.8%

现货铂金 1510.00 22.00 1.5% 8.4%

现货钯金 755.50 7.03 0.9% 15.8%(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。