金价小幅攀升 接近一周高位

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透新加坡4月29日 - 现货金周一微涨，持于逾一周高位附近，金价自两年低点反弹未能减弱投资者的热情。
0025GMT，现货金上涨1.15美元至每盎司1,463.65美元，上周曾录得三个月来最大单周涨幅。金价于4月16日暴跌至1,321美元左右，为两年多来低点，这波抛售令坚定看多黄金的投资者大感意外。
6月美国期金报每盎司1,463.20美元，上涨9.60美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五的黄金持仓量较周四下降0.66%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust的白银持仓量增加0.25%。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，截至4月23日当周对冲基金和投资经理人削减黄金期货和期权净多仓，因投资者减少多头押注。(完)
(编译 郑茵/王翔琼; 审校 李爽)
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