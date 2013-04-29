金价小幅攀升 接近一周高位

路透新加坡4月29日 - 现货金周一微涨，持于逾一周高位附近，金价自两年低点反弹未能减弱投资者的热情。

0025GMT，现货金上涨1.15美元至每盎司1,463.65美元，上周曾录得三个月来最大单周涨幅。金价于4月16日暴跌至1,321美元左右，为两年多来低点，这波抛售令坚定看多黄金的投资者大感意外。

6月美国期金报每盎司1,463.20美元，上涨9.60美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五的黄金持仓量较周四下降0.66%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust的白银持仓量增加0.25%。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，截至4月23日当周对冲基金和投资经理人削减黄金期货和期权净多仓，因投资者减少多头押注。(完)

(编译 郑茵/王翔琼; 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。