金价跳涨逾2% 周线仍可能收低

（更正）欧洲央行首席经济学家称谈论进一步削减购债还为时过早--CNBC
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透新加坡4月19日 - 金价周五上扬逾2%，因价格反弹至每盎司1,400美元引发技术性买盘，但金价仍有可能第四周录得跌幅，此前金价暴跌，重挫投资者信心。
实物黄金买家伺机逢低买入，谨慎的投资者则因担心央行售金和通胀下滑的前景削减黄金敞口，金价受到买卖双方博弈的左右。
现货金一度触及约1,385美元的日低，0715GMT报1,414.30美元，上涨23.55美元。交易员也指出有实货买盘，尽管金价较本周稍早触及的两年低点已反弹逾100美元。
“金价突然跳涨，我猜是因为金价再次跌破了1,400的缘故。从技术面来说，大家因此再度买入，”新加坡的一位实物交易员表示。
“来自泰国的实货买盘并不是很强劲，让人意外。我们看到有来自印尼和新加坡本地的需求，也有来自印度的少量需求。”
黄金投资者在等待1930GMT美国商品期货交易委员会(CFTC)公布数据，以从最新的对冲基金和货币基金交易数据中寻找交投指引。
此前金价大跌，促使买家抢购金币、金块和金条，亚洲金条溢价因此涨至数月高位。印度的黄金买兴亦有改善。
“这给了我们一些信心，让我们相信恐慌性抛盘已经过去，金价可能反弹100-150美元，未来3-6个月的区间将介于每盎司1,400-1,550美元，”澳新银行大宗商品策略全球主管Mark Pervan提到印度和中国的实物黄金销售增加时说。
“要关注的一个关键因素是黄金上市交易基金(ETF)的持金量，随着ETF持金量趋稳，再之后出现新的ETF买盘将让长期黄金投资者恢复一些信心。”
美国6月期金亦温和上涨，涨21.80美元，至每盎司1,414.30美元
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1414.30 23.55 +1.69 -15.54
现货银 23.58 0.34 +1.46 -22.13
现货铂金 1438.00 15.50 +1.09 -6.32
现货钯金 677.00 10.50 +1.58 -2.17
COMEX期金 1414.30 21.80 +1.57 -15.60 52929
COMEX期银 23.56 0.31 +1.33 -22.08 9295
汇率
欧元/美元 1.3062
美元/日圆 98.77
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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