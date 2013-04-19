金价跳涨逾2% 周线仍可能收低

路透新加坡4月19日 - 金价周五上扬逾2%，因价格反弹至每盎司1,400美元引发技术性买盘，但金价仍有可能第四周录得跌幅，此前金价暴跌，重挫投资者信心。

实物黄金买家伺机逢低买入，谨慎的投资者则因担心央行售金和通胀下滑的前景削减黄金敞口，金价受到买卖双方博弈的左右。

现货金一度触及约1,385美元的日低，0715GMT报1,414.30美元，上涨23.55美元。交易员也指出有实货买盘，尽管金价较本周稍早触及的两年低点已反弹逾100美元。

“金价突然跳涨，我猜是因为金价再次跌破了1,400的缘故。从技术面来说，大家因此再度买入，”新加坡的一位实物交易员表示。

“来自泰国的实货买盘并不是很强劲，让人意外。我们看到有来自印尼和新加坡本地的需求，也有来自印度的少量需求。”

黄金投资者在等待1930GMT美国商品期货交易委员会(CFTC)公布数据，以从最新的对冲基金和货币基金交易数据中寻找交投指引。

此前金价大跌，促使买家抢购金币、金块和金条，亚洲金条溢价因此涨至数月高位。印度的黄金买兴亦有改善。

“这给了我们一些信心，让我们相信恐慌性抛盘已经过去，金价可能反弹100-150美元，未来3-6个月的区间将介于每盎司1,400-1,550美元，”澳新银行大宗商品策略全球主管Mark Pervan提到印度和中国的实物黄金销售增加时说。

“要关注的一个关键因素是黄金上市交易基金(ETF)的持金量，随着ETF持金量趋稳，再之后出现新的ETF买盘将让长期黄金投资者恢复一些信心。”

美国6月期金亦温和上涨，涨21.80美元，至每盎司1,414.30美元

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1414.30 23.55 +1.69 -15.54

现货银 23.58 0.34 +1.46 -22.13

现货铂金 1438.00 15.50 +1.09 -6.32

现货钯金 677.00 10.50 +1.58 -2.17

COMEX期金 1414.30 21.80 +1.57 -15.60 52929

COMEX期银 23.56 0.31 +1.33 -22.08 9295

汇率

欧元/美元 1.3062

美元/日圆 98.77

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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