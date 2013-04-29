金价涨逾1% 持稳在一周高位附近

路透新加坡4月29日 - 金价周一涨幅超过1%，守在一周多以来高位附近。金价从多年低点反弹未能挫伤投资者对黄金的兴致。投资者对黄金热情高涨，引发实货供应短缺。

近期公布的美国经济成长数据惨淡，增强美国联邦储备委员会(美联储/FED)会维持当前每个月850亿美元购债步伐的期望，也给金价带来支撑。黄金被普遍视作对冲通胀的工具。

美国期金曾触及每盎司1,472.20美元的高位。0553GMT，金价报每盎司1,468.90美元，升15.30美元。现货金涨6.70美元，报每盎司1,469.20美元。

“我不认为金价已经摆脱险境，但可能有向上修正的空间。金价下跌如此之多的一个理由是美国经济复苏迹象强烈。不过现在我们没见到太多这方面的表现。”辉立期货投资分析师Joyce Liu说。

“不过投资人仍对近期跌势心有余悸。问题在于这波实货买盘能持续多久，因为我们同时也见到基金资金流出黄金。散户买得再多也比不上基金买盘。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量续降，显示投资者尚未恢复对黄金的信心。该基金黄金持仓目前处于2009年9月后最低水平。

近期一连串令人无法满意的数据，将让美联储(FED)温和派人士更有理由主张购债计划不能松手。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三1815GMT宣布政策决定。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1469.20 6.70 +0.46 -12.26

现货银 24.17 0.19 +0.79 -20.18

现货铂金 1480.00 7.00 +0.48 -3.58

现货钯金 676.38 -1.49 -0.22 -2.26

COMEX期金 1468.90 15.30 +1.05 -12.35 15521

COMEX期银 24.16 0.40 +1.69 -20.08 1837

汇率

欧元/美元 1.3043

美元/日圆 97.58

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

(编译 梁睿雪/李婷仪; 审校 张涛)

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