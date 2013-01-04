金价走低 但在美国就业数据公布后削减跌幅

* 美国非农就业报告扶助金价脱离低位

* 金价仍然承压,因有迹象显示美联储部分委员担忧刺激举措

* 美国鹰金币和上市交易基金需求好坏不一

路透纽约1月4日 - 金价周五走低,但在美国就业数据公布后从四个半月低位大幅反弹.数据显示,就业岗位增长放缓,暗示美国联邦储备委员会(FED,美联储)可能在近期限制货币刺激政策规模.

金价从接近1,625美元的日低反弹1.5%,或约25美元,之前劳工部公布的数据显示,12月美国就业岗位增长保持稳定,不足以拉低高企的失业率.

分析师称,美国就业数据直指,2013年经济成长可能不会太强劲,可能促使美联储保持资产购买计划规模不变.这增强了黄金作为对冲通胀工具的吸引力.

"投资者认为,就业数据不足以使美联储改变宽松货币政策,这对金市有利,"汇丰的金属分析师Howard Wen表示.

2011 GMT,现货金回落0.6%,报每盎司1,653.60美元,本周收跌0.3%,为连续第六周走低,这将是1999年6月以来最长跌势.

稍早,金价跌至8月底以来最低1,625.79美元.

金价昨日收跌逾1%,因美联储会议记录显示,数位委员认为在远早于2013年底之前放缓或停止资产购买行动将是适当之举,因担忧金融稳定和资产负债表规模.

期货经纪公司的商品经纪Matthew Schilling称,美联储对结束资产购买计划时间框架的暗示足以拖累因刺激举措而受益的金价回落.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金结算价下跌25.70美元,报1,648.90美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值高出逾50%.

在本周的跌势中,实货需求看似好坏不一.

尽管年底表现强劲,但2012年美国鹰金币的销售是五年来最低.但交易商表示,2013年第一周,对今年新版美国鹰金币的买兴旺盛.

另外,美国最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust报告,1月3日,黄金持仓量减少9.638吨,为9月26日以来最大单日降幅.

其他贵金属中,现货银回落0.3%,报每盎司30.04美元.

铂金系金属也削减稍早的跌幅,现货铂金(白金)下滑0.5%,报每盎司1,551美元.现货钯金回落0.9%,报683.20美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1648.90 -25.70 -1.5 1626.00 1664.50 225,052

COMEX白银期货 29.946 -0.774 -2.5 29.240 30.185 58,285

COMEX铂金期货 1555.20 -21.50 -1.4 1541.90 1557.30 293

COMEX钯金期货 688.50 -8.65 -1.2 681.00 694.65 3,413

现货金 1653.60 -9.35 -0.6 1627.01 1663.81

现货银 30.040 -0.090 -0.3 29.260 30.150

现货铂金 1551.00 -7.80 -0.5 1545.25 1563.00

现货钯金 683.20 -6.41 -0.9 684.75 691.75(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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