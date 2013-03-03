金价下跌 因美国数据强劲盖过自动减支的影响

* 未出现对黄金的避险需求，因美国自动减支将逐步进行

* SPDR Gold Trust黄金持仓量连续第八个交易日下降

路透纽约3月1日 - 黄金价格周五下跌，本周录得连续第三周下滑，因美国经济数据强劲，及在美国政府大规模减支生效前全球市场相对平静，黄金作为避险工具未能受买家垂青。

金价下跌，因美元上涨，此前美国公布的包括消费者支出，消费者信心和制造业活动在内的经济数据直指经济成长增速。一些投资人认为，美国前景改善可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)较市场预期更早撤走刺激举措。

金价一直走软，因美国政府将开始大规模削减联邦支出，这将妨碍经济复苏，之前美国总统奥巴马和国会领袖未能找到替代预算计划。

”自动减支对黄金本身的支撑并不大，因为减支将逐步推行，不会造成很大震荡，”CIBC World Markets高级分析师Peter Buchanan说。

目前分析师密切关注意见分歧的国会将如何应5月18日触及的下一个举债上限。

在1851 GMT，现货金跌0.4%，至每盎司1,573.96美元。

美国4月期金下跌5.80美元，至1,572.30美元，汤森路透初步数据显示，成交量较250日均值高出约5%。

黄金和其他商品市场一起下跌。期铜跌至三个月低位，原油下挫逾1%,此前中国和欧洲公布疲弱的经济数据打压人气。

标准普尔周五称，美国减支措施或对经济影响有限。

金市人气仍然疲弱。金价在2月下跌5%,为去年5月来最大单月跌幅，且连跌第五个月。

现货银从稍早触及的27.94美元的六个月低位大幅反弹，收跌0.2%，至每盎司28.45美元。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量在2月28日下降至1,254.49吨的近七个月低位，连续第八个交易日下跌，2月累计减少73.6吨，为创纪录水平。

现货铂金跌0.6%，至每盎司1,571美元。钯金下滑0.9%，至每盎司719.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位

COMEX黄金期货 1572.30 -5.80 -0.4 1564.00 1586.90 172,776

COMEX白银期货 28.49 0.058 0.2 27.925 28.790 50,266

COMEX铂金期货 1573.50 -10.00 -0.6 1565.50 1588.90 13,874

COMEX钯金期货 720.40 -14.15 -1.9 715.75 732.90 4,415

现货金 1573.96 -5.80 -0.4 1565.45 1586.90

现货银 28.450 -0.060 -0.2 27.990 28.760

现货铂金 1571.00 -8.99 -0.6 1568.00 1586.75

现货钯金 719.72 -6.50 -0.9 718.02 731.00(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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