金价在美联储货币政策声明前下跌 因美国预算危机或被扭转

* 对于财政危机谈判的希望打压金价

* 在美联储预计购买资产前,市场出现获利了结

* 亚洲实货需求料将支撑金价

* 市场关注:美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布声明

路透12月11日 - 金价周二收低,因预期美国预算危机可能将被扭转,而且美联储即将公布关于货币政策声明.

金价结束三日连涨,美国众议院议长贝纳(John Boehner)称他对年底前达成协议仍充满希望后,避险买盘消退.但贝纳没有提供关于财政悬崖谈判进展的具体迹象.

在联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布政策声明前,投资者亦减持多头仓位.在9月宣布购买400亿美元抵押支持证券(MBS)后,美联储料将宣布每月购债450亿美元.

"大量资金在流动前正在等待FOMC的消息,由于年关将至,买盘减少,黄金流动性下降,"在线贵金属交易平台BullionVault副总裁Miguel Perez-Santalla称.

1916GMT时,现货金跌0.2%,报每盎司1,707.70美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-2月期金结算价跌4.80美元,报每盎司1,709.60美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低60%.

现货银跌1%,报32.85美元.

尽管周二金价下跌,但实货金需求依旧旺盛,尤其是中国,中国是全球主要黄金消费国之一.

黄金溢价周二在香港升至约五个月来最高水准,因中资银行囤积黄金,以避免年底假期炼厂休息时供应中断.

南非10月黄金产量较上年同期减少近一半,凸显席卷矿业的罢工潮的影响.

现货铂金涨0.9%,报1,632.30美元,现货钯金跌0.9%,至690.20美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位

当前

结算价 变动 涨跌%

成交量

COMEX黄金期货 1709.60 -4.80 -0.3 1706.00 1715.80

71,439

COMEX白银期货 33.017 -0.360 -1.1 32.835 33.345

23,997

COMEX铂金期货 1640.00 16.70 1.0 1616.80 1642.20

13,538

COMEX钯金期货 696.80 -7.95 -1.1 693.00 703.00

3,238

现货金 1707.70 -3.89 -0.2 1705.53 1714.20

现货银 32.850 -0.340 -1.0 32.790 33.260

现货铂金 1632.30 14.05 0.9 1619.50 1639.00

现货钯金 690.20 -6.60 -0.9 695.27 700.00(完)

(编译 于春红; 审校 李军)

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