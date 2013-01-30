金价上扬 美国GDP意外萎缩和美联储会议声明提供助力

美联储在1月会议声明中重申将继续购买证券,直到就业前景"明显改善",黄金的对冲通胀魅力得到提振.

美联储亦表示,经济成长陷入停滞,但称回落现象可能只是暂时.

对美联储可能在长时期维持货币宽松政策不变的预期,亦支持黄金.此前美国商务部公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%是,2009年走出衰退以来的最差表现.