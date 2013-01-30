金价上扬 美国GDP意外萎缩和美联储会议声明提供助力

调查：挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元料将走强
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。
* 美国去年第四季GDP环比年率初值萎缩0.1%,提振黄金买盘
* 美联储称经济成长停滞,但可能只是暂时现象
路透纽约1月30日 - 黄金价格周三上扬,此前数据显示美国第四季国内生产总值(GDP)意外萎缩.美国联邦储备委员会(美联储, FED)称其购债刺激计划不变后,金价保持上涨态势.
美联储在1月会议声明中重申将继续购买证券,直到就业前景"明显改善",黄金的对冲通胀魅力得到提振.
美联储亦表示,经济成长陷入停滞,但称回落现象可能只是暂时.
对美联储可能在长时期维持货币宽松政策不变的预期,亦支持黄金.此前美国商务部公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%是,2009年走出衰退以来的最差表现.
"由于GDP数字意外疲弱,市场在美联储会议决定公布前延续涨势."Integrated Brokerage Services贵金属交易部主管Frank McGhee称.
1955GMT,现货金上涨0.7%,报每盎司1,675.76美元,美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明发布后曾一度上扬1.1%,至每盎司1,682.90美元的一周高位.
纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货收高19.10美元,报每盎司1,679.90美元,成交量较250日均值高出约20%,因为在周五的2月合约首个交割通知日前,投资人将2月合约展期至4月合约.
其他贵金属方面,现货银追随金价升势,上涨1.9%,报每盎司31.98美元.现货铂金(白金)涨0.3%,报每盎司1,680.74美元.钯金下滑0.1%,报746.72美元,盘中触及每盎司757.22美元的16个月新高.
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1679.90 19.10 1.2 1661.80 1683.20 38,589
COMEX白银期货 32.177 0.993 3.2 31.250 32.300 52,106
COMEX铂金期货 1689.30 10.40 0.6 1678.70 1693.60 8,695
COMEX钯金期货 751.40 1.65 0.2 744.90 760.50 7,949
现货金 1675.76 12.31 0.7 1663.35 1683.39
现货银 31.980 0.600 1.9 31.280 32.230
现货铂金 1680.74 5.50 0.3 1681.50 1688.49
现货钯金 746.72 -0.75 -0.1 745.27 757.22 (完)
(编译 洪曦; 审校 利棣儿)
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