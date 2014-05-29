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国际财经 | 2014年 5月 30日 星期五 07:30 BJT

金价下滑但脱离低点 因数据显示美国首季经济萎缩

路透纽约/伦敦5月29日 - 金价周四下滑，但在美国公布的数据显示，首季经济出现三年来首次萎缩后，金价从近四个月低点反弹。

美国商务部公布，首季经济萎缩1.0%，分析师将之归咎于严寒天气。美国股市未受该数据影响，三大股指均上涨。

美国劳工部公布的另一报告显示，上周初请失业金人数减少。

分析师表示，市况超卖，金价应找到支撑，但随着整体经济状况改善，金价可能面临更多阻力。

1842 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,255.29美元，稍早触及2月4日以来最低1,251.10美元。

美国COMEX-6月期金收跌3美元，报每盎司1,256.30美元。

分析师指出，金价打破了同美国公债收益率走势相反的关联。美国10年期公债收益率在稍早跌至11个月最低后回稳。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%，报每盎司18.99美元。现货铂金升0.4%，报每盎司1,454.13美元。现货钯金攀升0.5%，报每盎司833.75美元。

----------------------------1842 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1256.30 -3.00 -0.2 1250.90 1260.60 36,990

COMEX白银期货 SIN2 19.035 0.000 0.0 00.000 00.000

COMEX铂金期货 PLN2 1460.10 -2.60 -0.2 1446.60 1463.70 9,331

COMEX钯金期货 PAU2 833.80 -6.05 -0.7 828.00 840.15 1,788

现货金 XAU= 1255.29 -2.85 -0.2 1251.10 1260.05

现货银 XAG= 18.990 -0.030 -0.2 18.820 19.090

现货铂金 XPT= 1454.13 5.93 0.4 1446.00 1459.50

现货钯金 XPD= 833.75 3.75 0.5 829.40 838.60(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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