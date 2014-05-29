金价下滑但脱离低点 因数据显示美国首季经济萎缩

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/伦敦5月29日 - 金价周四下滑，但在美国公布的数据显示，首季经济出现三年来首次萎缩后，金价从近四个月低点反弹。
美国商务部公布，首季经济萎缩1.0%，分析师将之归咎于严寒天气。美国股市未受该数据影响，三大股指均上涨。
美国劳工部公布的另一报告显示，上周初请失业金人数减少。
分析师表示，市况超卖，金价应找到支撑，但随着整体经济状况改善，金价可能面临更多阻力。
1842 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,255.29美元，稍早触及2月4日以来最低1,251.10美元。
美国COMEX-6月期金收跌3美元，报每盎司1,256.30美元。
分析师指出，金价打破了同美国公债收益率走势相反的关联。美国10年期公债收益率在稍早跌至11个月最低后回稳。
其他贵金属方面，现货银跌0.2%，报每盎司18.99美元。现货铂金升0.4%，报每盎司1,454.13美元。现货钯金攀升0.5%，报每盎司833.75美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1256.30 -3.00 -0.2 1250.90 1260.60 36,990
COMEX白银期货 SIN2 19.035 0.000 0.0 00.000 00.000
COMEX铂金期货 PLN2 1460.10 -2.60 -0.2 1446.60 1463.70 9,331
COMEX钯金期货 PAU2 833.80 -6.05 -0.7 828.00 840.15 1,788
现货金 XAU= 1255.29 -2.85 -0.2 1251.10 1260.05
现货银 XAG= 18.990 -0.030 -0.2 18.820 19.090
现货铂金 XPT= 1454.13 5.93 0.4 1446.00 1459.50
现货钯金 XPD= 833.75 3.75 0.5 829.40 838.60(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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