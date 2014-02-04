金价上涨 因美国成长存有疑虑且股市下滑

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透新加坡2月4日 -金价周二连续第二日上涨，因亚股料将追随美股重挫的脚步，此外美国公布疲弱的制造业数据之后，引发投资人对其经济成长的忧心。
0018 GMT，现货金上涨0.08%至每盎司1,258.01美元，周一上涨1.1%。
美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。
美国联邦储备委员会声明稿称，叶伦已在周一宣誓就职美联储主席。
津巴布韦矿业普遍支持政府拟在2016年之前兴建一座新铂金炼厂的提议，这是运用此行业作为经济成长主要动力的措施之一。
着重于非洲业务的矿企Randgold Resources(RRS.L)在2013年产量创纪录之后，该公司称将寻求与受金价下滑拖累的较小型对手合作，且在今年继续探勘项目的支出。(完)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)