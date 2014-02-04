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国际财经 | 2014年 2月 4日 星期二 09:17 BJT

金价上涨 因美国成长存有疑虑且股市下滑

路透新加坡2月4日 -金价周二连续第二日上涨，因亚股料将追随美股重挫的脚步，此外美国公布疲弱的制造业数据之后，引发投资人对其经济成长的忧心。

0018 GMT，现货金上涨0.08%至每盎司1,258.01美元，周一上涨1.1%。

美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。

美国联邦储备委员会声明稿称，叶伦已在周一宣誓就职美联储主席。

津巴布韦矿业普遍支持政府拟在2016年之前兴建一座新铂金炼厂的提议，这是运用此行业作为经济成长主要动力的措施之一。

着重于非洲业务的矿企Randgold Resources(RRS.L)在2013年产量创纪录之后，该公司称将寻求与受金价下滑拖累的较小型对手合作，且在今年继续探勘项目的支出。(完)

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