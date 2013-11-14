金价连升第二日 受叶伦言论提振

* 叶伦称将积极致力于推动经济强劲复苏

* 美股上涨和美元攀升可能向金价施压

* SPDR Gold Trust黄金持仓量减少，为大约两周来首次

路透纽约/伦敦11月14日 -黄金价格周四上涨，连涨第二日，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席提名人叶伦维护美联储为刺激经济而采取的积极措施，这暗示美联储大规模的购债刺激计划将持续下去。

在参议院金融委员会回答提问时，叶伦清楚说明，她支持美联储超宽松货币政策，直至美联储官员对美国经济呈现持续复苏，可不断创造就业充满信心。

“叶伦谈及不要过早撤走刺激计划至为重要，起初支撑金价，”RJO Futures高级商品经纪Thomas Power说。

“长远来说，我认为对金价有些不利，因股市将因叶伦的讲话继续上涨，”Power表示。

1737GMT，现货金涨0.8%，报每盎司1,288.60美元。现货金周三上涨1%，结束四日连跌的頽势。

美国12月期金上涨20美元，报每盎司1,288.40美元。路透初步数据显示，成交量势将在250日均值一致。

另一分析师表示，美元急升，也可能压低金价。

“我认为美元在未来几周将持续上涨，此轮金价反弹将是短暂，因如果经济改善，持有黄金的机会成本上升，”Natixis分析师Bernard Dahdah说。

全球最大黄金支持上市场交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量下降趋势过去两周暂歇后，周三再次出现。周三黄金持仓量减少2.71吨，至865.71吨的四年新低。

世界黄金协会(WGC)周四公布的报告显示，第三季黄金需求大幅下降21%，因实货黄金基金卖出，并且主要消费国印度的买兴减少，从而抵消掉珠宝、金币和金条的销量提升。世界黄金协会表示，中国的黄金消费仍有望首度超过印度，今年迄今为止，中国和印度的黄金需求总计分别为779.6吨和714.7吨。

现货银涨0.9%，报每盎司20.76美元。现货铂金升0.7%，报每盎司1,441.24美元。现货钯金 上升1.2%，报每盎司738.75美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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