金价上涨 市场关注叶伦国会听证会

亚股下跌 韩元因特朗普声称废除韩美贸易协定而受挫

路透新加坡4月28日 - 亚洲股市周五下跌，因投资者对本周的强劲涨势了结获利。韩元走贬，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止韩美自由贸易协定。