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国际财经 | 2014年 2月 11日 星期二 07:30 BJT

金价上涨 市场关注叶伦国会听证会

* 对美国举债上限谈判的担忧也支撑金价

* 中国去年黄金需求首次超千吨

* 关注叶伦周二美国国会听证会

路透纽约/伦敦2月10日 -黄金价格周一上涨，交场静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席叶伦在美国国会的证词陈述。

本周焦点在叶伦作为美联储主席在美国国会的首次听证会，金融市场希望她再度表达美联储的购债将继续一段长时间。

分析师表示，金价可能面临强劲的技术阻力，因周一未能突破近三周高位1,278美元。

1956GMT，现货金升0.6%，报1,274.24美元，延续上周1.9%的升幅，这是1月3日该周以来最大周度升幅。

COMEX-4月期金升11.80美元，报每盎司1,274.70美元。根据路透初步数据显示，成交量不到9.5万口，约250日均值的一半。

交易商表示，金价也受到对债务上限谈判的担忧重燃支撑。

实货市场，一业内机构周一表示，全球最大的黄金消费国-中国黄金消费者需求在2013年首次超过一千吨。

其他贵金属方面，现货银升0.3%，报每盎司20.04美元，现货铂金升0.1%，报每盎司1,380.50美元，现货钯金升1%，报每盎司714.75美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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