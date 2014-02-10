金价上涨 市场关注叶伦国会听证会

调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 对美国举债上限谈判的担忧也支撑金价
* 中国去年黄金需求首次超千吨
* 关注叶伦周二美国国会听证会
路透纽约/伦敦2月10日 -黄金价格周一上涨，交场静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席叶伦在美国国会的证词陈述。
本周焦点在叶伦作为美联储主席在美国国会的首次听证会，金融市场希望她再度表达美联储的购债将继续一段长时间。
分析师表示，金价可能面临强劲的技术阻力，因周一未能突破近三周高位1,278美元。
1956GMT，现货金升0.6%，报1,274.24美元，延续上周1.9%的升幅，这是1月3日该周以来最大周度升幅。
COMEX-4月期金升11.80美元，报每盎司1,274.70美元。根据路透初步数据显示，成交量不到9.5万口，约250日均值的一半。
交易商表示，金价也受到对债务上限谈判的担忧重燃支撑。
实货市场，一业内机构周一表示，全球最大的黄金消费国-中国黄金消费者需求在2013年首次超过一千吨。
其他贵金属方面，现货银升0.3%，报每盎司20.04美元，现货铂金升0.1%，报每盎司1,380.50美元，现货钯金升1%，报每盎司714.75美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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