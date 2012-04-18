金价连跌四天 为今年来最长的跌势

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 印度买家谨慎
* 对西班牙公债标售的担忧损及买盘人气
路透纽约4月18日电---金价周三连跌四个交易日,为今年来最长的跌势,因主要亚洲消费者的实货买需乏善足陈,及油价下跌带动金价在清淡交易中下滑.
金价再次承压,因美国股市回落,受累於多家代表经济晴雨表的企业季报令人失望..NCN
投资人对黄金的兴致似乎减弱,因美国期金成交量可能录得今年迄今最低水平之一.过去四天金价累计下挫超过2%,因对欧债的忧虑重燃.
1836GMT时,现货金跌0.6%,报每盎司1,639.81美元.
美国6月期金结算价收低11.50美元,报每盎司1,639.60美元.汤森路透数据显示,成交量在100,000口以下,可能录得今年迄今最清淡的其中一个交易日.
分析师原本预期最大的黄金买家印度结束22天珠宝业罢工後,金价料重拾动能.
"缺乏亚洲实货买需是一大问题.印度珠宝业罢工结束後,没有看到大量印度买盘.而且成交量低,不需要很大的卖出交易就可左右市场走势,"汇丰控股首席商品分析师James Steel说.
对西班牙财政的担忧持续,加重了黄金和其他市场的谨慎基调.周二西班牙标售的公债较一个月前支付更高的溢价,为周四该国标售长期公债带来不佳的预兆.
现货银跌0.3%,报每盎司31.58美元.现货铂金下跌0.2%,报1,574.69美元,现货钯金小跌0.2%,报655.95美元.
--------------------------1736GMT------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1639.60 -11.50 -0.7 1638.10 1655.20 94,202 COMEX白银期货 31.487 -0.187 -0.6 31.340 31.885 32,521 COMEX铂金期货 1579.20 -5.50 -0.3 1575.60 1595.30 4,767 COMEX钯金期货 657.25 -4.70 -0.7 656.50 665.00 1,683 现货金 1639.81 -9.17 -0.6 1638.48 1654.05 现货银 31.580 -0.090 -0.3 31.390 31.880 现货铂金 1574.69 -2.44 -0.2 1577.68 1589.74 现货钯金 655.95 -1.45 -0.2 658.27 663.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。