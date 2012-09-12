铂金因南非罢工跳涨近3% 金价基本持平

路透纽约9月12日电---铂金(白金)价格周三上涨近3%,创下一个月来最大单日涨幅,因最大产地南非矿工罢工导致生产中断,引发供应疑虑.

金价略微上涨,盘中触及六个月高位後回落.部分投资者在美国联邦储备委员会(美联储,FED)会议结束前减少做多.

罢工迫使第一大铂金生产商Anglo American Platinum (AMSJ.J)关闭部分南非业务,使该国铂金矿工人骚乱情况更加扩大.南非占全球铂金储量的80%.

铂金价格在过去八个交易日飙涨了11%,相对强弱指标周三升越80,达到2008年初以来最大程度的买超.

"目前铂金涨势是由罢工引起的,等供应忧虑过去後就可能回落,现在的价格明显涨过头了."Integrated Brokerage Services主管Frank McGhee称.

1810GM时,现货铂金上涨2.8%,至每盎司1,644.74美元,为8月16日来最大单日百分比涨幅.盘中创下五个月高位1,654.49美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金期货结算价上涨42.60美元,至每盎司1,649.60美元.汤森路透初步数据显示,其成交量接近250日均值的两倍.

现货钯金上涨1.6%,报每盎司676.47美元.

分析师称,尽管南非供应忧虑升温,铂金进一步涨势仍可能受限,因欧洲汽车工业需求下降料造成铂金供应过剩.

Mitsui Precious Metals分析师David Jollie称:"今年市场供应过剩,可能会向供需平衡发展,但不会发展成明显供不应求的情况."

金价回落,因部分投资者锁定获利.

现货金小涨0.06美元,至每盎司1,731.34美元,远低於盘中高位1,746.20美元,这也是2月29日来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金结算价下跌1.20美元,报每盎司1,733.70美元,成交量较30日均值高出约25%.

现货银小跌0.8%,至每盎司33.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1733.70 -1.20 -0.1 1727.30 1749.50 148,882

COMEX白银期货 33.292 -0.274 -0.8 32.510 34.145 62,570

COMEX铂金期货 1649.60 42.60 2.7 1603.50 1659.50 16,200

COMEX钯金期货 679.30 4.40 0.7 665.45 683.35 4,314

现货金 1731.66 0.02 0.0 1726.20 1746.20

现货银 33.220 -0.270 -0.8 32.500 34.080

现货铂金 1644.74 45.34 2.8 1606.00 1654.49

现货钯金 676.47 10.97 1.6 668.27 680.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 程琳;审校 母红

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