钯金和铂金受供应短缺报导推动急升 黄金持平

* 钯金录得近一年来最大单日涨幅

* 铂金市场今年也可能转为供不应求

* 黄金持平,市场关注希腊援助的最新消息

路透纽约11月13日电---铂金(白金)系金属周二大幅上涨,因有利多的预测报告称,今年稍早的停产可能导致供应短缺,而黄金持平,投资者等候欧元区向希腊提供援助的更明确消息.

钯金大涨4.5%,录得约一年来最大单日涨幅,此前铂金系金属专业机构和精炼商Johnson Matthey预计,今年钯金供应短缺为2000年以来最高,因矿山供应和俄罗斯国家库存销售减少,且汽车需求激增.

交易员称这份备受关注的报告推动铂金系金属上涨.Johnson Matthey还预料,2012年铂金将转为供不应求,而去年为供应过剩,因南非的供应担忧挥之不去.南非占全球铂金供应量的70%.

"我看到活跃的交易员介入黄金/铂金套利交易.他们正买入两个4月铂金合约,并卖出一个4月黄金合约,认为该利差将再度开始缩窄,"期货经纪商R.J. O'Brien的资深商品经纪人Phillip Streible说.

目前黄金和铂金合约之间的利差为150美元,今年8月曾升至230美元的纪录高位.大多数分析师认为,金价高於铂金是异乎寻常的,因铂金比黄金稀少得多.

截止1929 GMT,现货钯金大涨4.6%,报每盎司633美元;铂金升1.4%,报每盎司1,581.99美元.

南非采矿业持续数月的骚乱已损及铂金产量,这反过来减缓了钯金和其他铂金系金属的产出.在南非爆发自种族隔离制度结束以来最严重的罢工之後,投资者仍对铂金供应忧心忡忡.

今年南非铂金产量料将降低逾12%,至425万盎司,为2001年以来的最低水平.

巴克莱策略师在研究报告中称,鉴於铂金生产损失的严重程度和价格回升,进一步减产的幅度看来有限,但预料欧洲的需求依然令人失望.

**关注希腊和欧元区情势**

黄金在周一下滑後持稳,因市场关注围绕希腊如何能将债务降低至可维系水平一事,该国的国际贷款机构之间出现了公开的意见分歧.

分析师称,希腊援助的最新发展可能重新燃点市场对欧洲危机再度发酵的担忧,这可能提振黄金的避险买盘.

现货金小跌0.1%,报每盎司1,725.94美元.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货跌6.10美元,结算价报每盎司1,724.80美元.初步路透数据显示,成交量略高於其30日均值.

现货银升0.4%,报每盎司32.52美元,追随铂金系金属的涨势.

----------------------1929 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1724.80 -6.10 -0.4 1717.60 1733.30 129,961

COMEX白银期货 32.487 -0.035 -0.1 32.100 32.830 44,723

COMEX铂金期货 1586.40 19.90 1.3 1557.40 1595.00 11,628

COMEX钯金期货 636.60 28.55 4.7 602.10 637.80 7,572

现货金 1725.94 -1.80 -0.1 1718.60 1732.60

现货银 32.520 0.130 0.4 32.160 32.800

现货铂金 1581.99 21.75 1.4 1558.25 1589.24

现货钯金 633.00 28.03 4.6 606.00 634.97 (完)

--编译 肖群英;审校 母红

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