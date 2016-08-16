索罗斯基金逢高获利了结 第二季大砍黄金持仓

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约8月15日 - 周一美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示，在第二季金价上涨至两年高点之际，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大幅削减黄金持仓。
索罗斯的基金在缺席三年后，于2016年第一季重返全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD.P)，接着在第二季大砍持仓。
索罗斯的基金对SPDR Gold Trust持仓由第一季的105万股、价值1.235亿美元，下降至24万股、3,040万美元。
文件显示，索罗斯还大幅削减了对Barrick Gold Corp(ABX.TO)的持股，从2016年的1,940万股降至107万股、价值2,290美元。
现货金第二季度上涨了7%，而第一季度更是飙涨了16%，为将近30年来最强劲涨势。
金价6月上扬，当时英国公投决定退欧。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
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路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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