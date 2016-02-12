金价可望创下四年来单周最大涨幅 股市动荡引发避险需求

路透新加坡2月12日 - 金价周五守住海外市场的大幅涨势，这波涨势将金价推升至一年高位；因股市动荡引发避险需求，金价可望创下四年多来单周最大涨幅。

全球股市周四齐跌，因全球经济及银行业体质堪虑，MSCI明晟全球指数收盘较历史高位跌逾两成。

避险性资产表现出色，美国10年期公债收益率触及2012年以来低位，而日圆兑美元则攀升至15个月来高位。

现货金XAU=周四升至每盎司1,260.60美元的一年高位，随后回吐部分涨幅终场收高4%，创下约两年半来最大单日涨幅。周五0042GMT，金价下滑0.8%至1,236.60美元。

“隔夜遍布市场的避险情绪促使避险买盘增加，推动金价短暂突破1,260美元，令其成为2016年以来表现最佳的大宗商品，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在报告中称。

本周现货金共计上涨5.5%，为2011年10月以来最大周度涨幅。

美国期金GCcv1也跟随现货金走高，本周可望收升7%，创下2008年来最大周度升幅。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦基调温和的讲话也扶助金价走升。

叶伦在国会作第二天证词陈述时再次强调，鉴于全球股市下跌加剧，决策者没有为政策正常化“预先制定政策路径”。(完)