金价有望创四年来单周最大涨幅 股市动荡提振避险需求

- 路透新加坡2月12日 - 金价周五守住隔夜的巨大涨幅，这波涨势将金价推升至一年高位；因股市动荡引发避险需求，金价可望创下四年多来单周最大涨幅。

金价周四大涨4%，创2013年以来最大单日百分比涨幅，分析师和交易员认为，如果股市持续低迷，则金价可能会进一步上涨。

亚洲股市下跌，对欧洲银行业健康状况的担忧升温，令全球经济前景面临更大威胁。MSCI明晟全球指数周四收盘价已较其纪录高点下跌逾20%。

避险资产全线上涨。美国10年期公债收益率触及2012年以来的最低，日圆兑美元升至15个月高位，资金持续流入黄金ETF。

现货金XAU=周四一度攀升至每盎司1,260.60美元，为去年2月来最高。周五仅温和回落，0712 GMT时报1,242.63美元，下跌0.3%。

“我们看到资金投向避险资产，”一位在悉尼的交易员说，“黄金ETF的持仓量目前一直在增加。除了股市极其疲弱外，这是(黄金上涨)主要动力之一。”

本周迄今黄金已累计上涨近6%，为2011年10月来最大单周涨幅。

美国期金GCcv1本周已上涨逾7%，创下2008年以来最大的单周升幅。

全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周四增加2%，创下两个月来最大增幅。

前八大黄金ETF的总黄金持仓量HLDTOTALL=XAU今年迄今增加了380万盎司，而之前的三年均为下降。

澳新银行(澳盛银行)称，避险情绪已令黄金成为2016年表现最好的商品。还有其它机构预计金价将进一步上涨。

“如果股市跌势不停，达到1,300美元也是可能的，”南非标准银行驻东京分析师Yuichi Ikemizu说。

DoubleLine Capital共同创始人兼执行长Jeffrey Gundlach则认为，随着投资者对央行失去信心，金价有可能达到1,400美元。(完)