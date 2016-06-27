黄金上涨 因投资者在英国退欧公投后寻求避险

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
* 黄金周五劲涨8%至2009年来最高
* SPDR Gold Trust的黄金持仓量增加2%，至三年高位
路透纽约/伦敦6月27日 - 黄金周一上涨，仍接近周五触及的逾两年高位，因英国退欧带来不确定性，促使投资者卖出股票，买入较安全的资产。
黄金周五收涨4.8%，录得2009年1月来最大单日涨幅，因英国退欧公投结果引发较高风险资产遭到抛售。黄金经常被视为对冲经济和金融风险的工具。
“从过往的情况来看，高投机性资金的短期战术性黄金买盘通常不会持久，但在这轮涨势中，不乏长期投资者的身影，他们担心英国退欧会引发连锁效应，并对其他市场和世界其他国家造成冲击，”Sharps Pixley的Ross Norman说。
现货金XAU=最多上涨1.5%，至日内高位1,335.30美元，在1916 GMT，上升0.8%，至1,326.26美元。黄金周五一度劲涨8%，至1,358.20美元，此为2014年3月来最高。
美国期金GCcv1收涨2.30美元，或0.2%，至1,324.70美元。
英国意外退欧的影响连续第二日在全球市场发酵，令美国和欧洲银行股重挫，公债价格上涨，英镑跌至31年低位。
分析师和专家表示，英国公投决定意味着美联储今年加息两次的计划可能被搁置。
高盛上调黄金价格预估，称英国退欧可能对美国加息轨迹带来更长久的影响。
UBS Wealth Management Research将三个月后金价预估上调至1,275-1,425美元，预计12个月后为1,275美元，因英国退欧后的不确定和预期今年美联储仅加息一次。
“央行准备在必要时提供更多货币支持，这应该支持黄金的短期吸引力，”瑞银说。
SPDR Gold Trust GLD的黄金持仓量周五增加2%，至2013年7月来最高水准。
现货银XAG=上升0.1%，至17.67美元。现货铂金XPT=下跌0.2%，至979美元。现货钯金XPD=升1.7%，至556.10美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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