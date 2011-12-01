* 金价在周三大涨後回落

* 金价和欧元的联动关系为近一年最高

* 关注周五美国11月非农就业报告

路透纽约/伦敦12月1日电---金价周四在淡静交投中下滑,结束三日连升,因在昨日大涨以及周五关键的美国就业报告出炉前金市稍作喘息.

钯金大涨约4%,势将录得一年最大四日升幅,因此前美国公布的11月汽车销售数据令人鼓舞.钯金在过去三个交易日中已劲扬12%.

传统的避险资产-黄金再度跟随风险资产下滑.美股小跌,因在道琼工业指数昨日录得2009年3月来表现最好的一天后,较预期为佳的美国制造业数据也不足以令投资人兴奋.

技术支撑位提振金价,周三金价夺回100日移动均线关键技术支撑位.分析师表示,黄金技术面前景利多会在短期内支撑金价.

1910 GMT,现货金跌0.2%至每盎司1,742.49美元,稍早触及两周高位1,754美元.

11月黄金上涨2%,在今年的11个月中有七个月收高,但较9月触及的历史高位1,920.30美元仍低9%.

全球市场现等待周五美国公布的11月非农就业报告,以判断美国经济的体质,分析师预计11月美国非农就业岗位增加12.2万.

欧元兑美元连升四日,受西班牙和法国成功标售公债提振,但交易商倾向认为此次升势是良好的出货机会.

尽管周四黄金和欧元的走势相悖,但25日联动关系升至0.5,接近一年最窄正值水准.

期银跌0.1%,报32.77美元.

美国公布11月汽车销售数据後,铂金系金属获得提振.现货铂金(白金)攀升0.3%,至每盎司1,556.49美元.现货钯金劲扬3.5%,报每盎司627.18美元,铂金系金属今年有望录得双位数跌幅.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 1739.80 -10.50 -0.6 1737.20 1758.00 102,768

COMEX白银期货 32.759 -0.045 -0.1 32.530 33.495 30,181

COMEX铂金期货 1557.20 -3.60 -0.2 1548.40 1574.90 7,943

COMEX钯金期货 630.20 17.60 2.9 607.95 649.90 4,213

现货金 1742.49 -3.65 -0.2 1734.25 1754.00

现货银 32.770 -0.040 -0.1 32.500 33.380

现货铂金 1556.99 4.79 0.3 1549.75 1570.75

现货钯金 627.18 21.10 3.5 608.00 640.72

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)