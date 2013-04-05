黄金持于10个月低位附近 等待美国非农就业报告

路透新加坡4月5日 - 黄金周五持稳，不过守在去年5月以来最疲软水平附近，投资者等待美国就业数据，以获得全球最大经济体状况更多线索，而上市交易基金(ETF)持金量下降拖累价格。

0033GMT，现货金基本持平于每盎司1,553.56美元，或连续第二周下跌。周四跌至1,539.74美元，为10个月以来最低，因日本央行出台前所未有的货币激励举措，对欧洲央行再次降息的预期未能阻止黄金大跌。

投资者将仔细研读周五的美国非农就业数据，以寻找关于经济力道的更多信号。若报告强劲，则可能打压金价，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)能够更容易结束刺激措施。

全球主要黄金上市交易基金的环境持仓量降至2012年8月以来最低。

在经历两年的亏损后，对冲基金经理人John Paulson管理的知名基金2013年开局良好。不过，其黄金基金在2013年前三个月录得两位数亏损。

黄金矿业服务公司(GFMS)表示，金价目前上涨已超过十年，2014年可能是熊市周期的开始，因为消费者对珠宝、金币和金条的需求下滑，且央行购金停滞。

美国6月黄金期货上涨1.30美元，报1,553.70美元。(完)

(编译/审校 王丽鑫/王兴亚/戴素萍)

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