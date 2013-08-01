全球贵金属：美国利率上扬可能不会利空金市--报告

路透纽约7月31日 - 世界黄金协会(World Gold Council)周三的一份报告称，由于经济改善可能会提振珠宝商和制造商需求，因此即使美国利率继续上升，金价仍有上涨空间。

黄金投资者日益忧虑美国削减购债将引发借贷成本跳涨，令不支付股息或利息的黄金对利率上扬尤其敏感。

但是根据世界黄金协会的最新“黄金投资者”报告，随着新兴市场需求占到黄金年需求的约四分之三，美国利率上扬对金价的影响可能弱于预期。

“黄金不仅是财富的储存方式，全球投资者还在收入高增时期买入黄金，正如我们在新兴市场看到的那样，”世界黄金协会的投资研究主管Juan Carlos Artigas表示。

报告显示，从2003年10月到2006年10月，黄金累积回报率达到近60%。其间，美国实际利率从负1%上升至3%。

Artigas称，在美国利率上涨时期，黄金相对较低的波动率也让其成为投资组合中受欢迎的资产。

此外他还称，美国利率对黄金的影响已经随着时间消退，因为黄金市场更加国际化，中国和印度等黄金大买家崛起。