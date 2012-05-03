版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 5月 3日 星期四 10:02 BJT

金价连跌三个月 有望重拾涨势

金价已经连跌三个月，当初金市进入长达12年牛市之前就曾出现过类似跌势，并且去年推动金价上涨的正面因素仍然存在，因此当前这波低潮也许能成为金价再次上涨的基础。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐