黄金行业不愿把现有定价体系推倒重来 改革即可--WGC

2014年3月3日，在慕尼黑拍到的金条。 REUTERS/Michael Dalder

路透伦敦7月7日 - 世界黄金协会(WGC)主办的一个讨论会周一表明，尽管监管力度日益加强，但黄金生产商和消费者不愿对现有的定价指标(即定盘价)全盘推到重来。

此次讨论有34位来自投资基金、炼厂、交易所和其他业界机构的人士参加。

当前由四家银行负责确定黄金指标价格，每天通过电话会议确定两次。这几家银行包括巴克莱(BARC.L)、汇丰(HSBA.L)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)和法国兴业银行。虽然四家银行未出席此次讨论，但世界黄金协会表示，已经分别和它们进行过会晤。

“参与讨论的各方并不真正认为黄金定盘价制度应被弃用并从头开始设计，”世界黄金协会总裁Natalie Dempster对路透表示。

“很显然，用户希望的是改革，而不是推倒重来。”

WGC称，与会代表一致认为，扩大定盘价确定过程的参与度，全面反映市场参与者的意见这点很重要，而且还有必要提高定盘价的透明度，以降低信誉风险。

WGC称，当前定盘价的管理机构--伦敦黄金市场定价有限公司(London Gold Market Fixing Limited)代表四大定价银行，定盘价的管理和参与制定并没有区分开来。

在2012年发生伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案后，黄金和白银定盘价与其它大宗商品指标价格一样，受到欧洲和美国监管当局日益密切的关注。

然而，现有定盘价确定流程的许多方面得到市场参与者的肯定与支持，不过其他一些方面则亟需改革，以合乎国际证监会组织(IOSCO)2013年7月为金融指标价制定的19大准则。

IOSCO将2014年7月设为指标价管理机构就是否愿意遵守上述准则表态的最后期限。

**白银定盘价**

另外，伦敦金银市场协会(LBMA)也正在讨论取代目前每日白银定盘价机制的方案，现行机制将在8月停用。

LBMA的会员上周五会议中讨论了七个不同提案。这些提议来自包括伦敦金属交易所(LME)、芝加哥商业交易所(CME)等有意竞争参与定价机制的各方。

消息人士说，预料LBMA将在未来两天宣布获选方案，目前会员仍在三个提案当中做取舍。

消息人士说，白银定价机制中的电子化方案可能也会应用于黄金和铂族金属(PGM)的定价。

但WGC却表示，情况不一定是这样。

“我们纯粹想开会讨论这个议题...黄金与白银市场非常不同，在白银定价机制替代方案中的解决方法，不见得可一体适用于黄金，”Dempster先前在路透专访中说。

她表示，WGC将在周四和LBMA开会，也将与“会员以及其他市场人士接触。”(完)

(编译 洪曦/白云/李婷仪 审校 徐文焰/张若琪)

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